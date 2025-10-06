Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli festeggiano il battesimo di Kian, le foto del party a tema per il figlio

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato il battesimo del piccolo Kian, il loro primo figlio, nato lo scorso gennaio. Sui social alcuni scatti della giornata pubblicati dagli invitati: per l’occasione i Prelemi hanno organizzato una festa a tema affidandosi a una party planner, che ha curato tutto nei minimi dettagli.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato il battesimo del figlio Kian. Nella giornata di domenica 5 ottobre, i ‘Prelemi' hanno celebrato il rito religioso in chiesa alla presenza di amici e parenti, per poi organizzare una festa a tema dedicata al piccolo, nato lo scorso gennaio. Sui social il racconto della giornata, in cui nessun dettaglio è stato lasciato al caso, con immagini condivise dagli invitati.

Il battesimo di Kian, figlio di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Come mostrano le foto e i video condivisi sui social, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato il battesimo del loro primo figlio, il piccolo Kian, nato lo scorso gennaio. La coppia si è recata prima in chiesa per il rito religioso e la giornata è poi stata dedicata ai festeggiamenti, alla presenza di amici e parenti. Per l'occasione nessun dettaglio è stato lasciato al caso: a curare la festa è stata la party planner Giorgia Farina, che ha allestito la location con palloncini azzurri e bianchi e orsetti di peluche piccoli e grandi. A realizzare la torta un laboratorio creativo con sede esclusiva a Palermo, che ha pensato a due dolci a più piani, sempre sulle tonalità del bianco e dell'azzurro. Tra gli scatti, anche il momento in cui i genitori tengono tra le braccia il piccolo abbracciandolo e stringendolo a loro.

L'amore di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli per il piccolo Kian

Salemi e Pretelli sono diventati genitori per la prima volta lo scorso gennaio, quando hanno dato pubblicamente sui social la notizia della nascita di Kian. Solo pochi mesi dopo, il neo papà è partito come inviato dell'Isola dei Famosi 2025, pronto a mettersi alla prova con una nuova avventura televisiva, durante la quale ha sempre avuto il sostegno della compagna. Con il passare dei mesi, i Prelemi hanno rafforzato il loro rapporto con il piccolo, scegliendo di non mostrare il volto del bambino su Instagram. "Ora siamo più attenti a tutelare la nostra vita privata, abbiamo meno tempo libero e lo dedichiamo a nostro figlio. In questo momento facciamo molta attenzione a postare il nostro bambino, è una scelta che abbiamo condiviso", ha spiegato l'influencer a proposito della decisione.