Alessia Macari: “Ho aperto OnlyFans perché rubavano le mie foto. Dopo il GF aiutata da una psicologa, ma ci tornerei”

Partiamo dal 2016: la tua vittoria al Grande Fratello. Che impatto ha avuto sulla tua vita personale e lavorativa?

A livello personale mi ha resa più forte e coraggiosa, in Casa mi sono trovata ad avere a che fare con personalità molto forti, spesso molto diverse dalla mia. Questo mi ha insegnato ad adattarmi e a tirar fuori il carattere, quando necessario. Dopo la vittoria ho iniziato a fare tanti nuovi programmi televisivi, anche importanti, con conduttori molto conosciuti. Ho partecipato anche alla Mostra del Cinema di Venezia, mi sembrava di vivere un film.

Alessia Macari alla Mostra del Cinema di Venezia, nel 2019

Il tuo ricordo più bello, pensando ai mesi nella Casa?

Ricordo con gioia ogni istante, ero single, non avevo ancora una figlia, quindi volevo solo divertirmi e farmi conoscere. Un po’ mi mancava la mia famiglia, ma stavo bene. La parte più difficile è stata l’uscita: ho avuto una specie di “botta d’ansia”, come quando torni da una bella vacanza e ti senti giù. Volevo a tutti i costi rientrare nella Casa, perché fuori è stato complicato riabituarmi alla vita normale.

Come hai superato quel momento?

Per fortuna al GF c’era anche una psicologa, con cui mi sono confrontata anche dopo aver finito il programma. Nel giro di due settimane stavo già meglio. Mi ha aiutata anche parlare con gli altri ex concorrenti, visto che anche ad altri di loro era capitata la stessa cosa.

A un certo punto, poi, hai deciso di prenderti una pausa dalla Tv. Perché?

C’è stato il Covid, che ha complicato tutto e reso le opportunità sempre più limitate. Una volta passato quel momento, sono rimasta incinta. Ho voluto dedicarmi a pieno alla gravidanza e poi ai primi mesi di vita della mia bambina.

Che tipo di madre sei?

Una come tutte le altre, con molta più pazienza di quanto pensassi di avere. Mia figlia ha tre anni e mezzo ma a volte sembra ne abbia tredici, per come mi risponde. È molto attiva, con lei ci vuole tanta energia, ma è la cosa più bella che ho nella vita. Nessuna esperienza televisiva regge il paragone con la gioia di essere la sua mamma.

Per il futuro, ti auguri di tornare ancora davanti alle telecamere?

Assolutamente sì. Se arrivasse il programma giusto ci tornerei subito. È la mia passione e sarebbe anche un bell’esempio per mia figlia. La genitorialità è una cosa seria che necessita impegno, ma non deve precludere il fatto di poter seguire la propria vocazione.

Quale programma ti piacerebbe fare?

Al Grande Fratello ci tornerei di nuovo anche domani, ne conosco già i meccanismi e questo mi aiuterebbe a vivermi al meglio l'esperienza. Mi piacerebbe anche partecipare a un programma alla vecchia maniera, come quelli delle showgirl che cantavano e ballavano. È sempre stato il mio sogno.

A Domenica In nel 2018

Nel frattempo, ti sei dedicata all'attività da influencer e un anno fa hai deciso di aprire un tuo profilo su OnlyFans. Come è nata quest'idea?

In realtà, si è trattato di uno scherzo, mia cugina e il mio migliore amico mi hanno aiutata ad aprire il profilo perché c’erano tanti siti che rubavano foto dei miei piedi. A me, tra l'altro, non piacciono per niente, li trovo bruttissimi, ma online giravano ovunque. Così, per ridere, abbiamo caricato qualche foto. È durato pochissimo e poi abbiamo chiuso.

Hai guadagnato qualcosa?

Qualcosa sì, ma niente che mi abbia cambiato la vita.

Continui a seguire il GF oggi?

Ho visto qualche edizione, ma negli ultimi anni un po’ meno. La mia edizione la ricordo come più “pulita”, non entrava gente da fuori in corso d'opera, questo rendeva tutto più reale perché non arrivava alcuna informazione dall'esterno. Negli anni, questo aspetto è cambiato, adesso dura anche molto di più.

Se pensi a te stessa tra dieci anni, dove ti vedi?

Spero felice e con un lavoro che mi piace. Magari ancora in tv, magari alla conduzione di uno show tutto mio. La vita ci permette di sognare in grande, è proprio questo il bello.