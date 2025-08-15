Nikita Pelizon: “Dopo l’operazione al cuore, mi sono fermata. Oggi faccio musica ma vorrei tornare in tv”

Due anni dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon si sta dedicando alla sua musica. Tuttavia, a Fanpage.it ha rivelato: “Vorrei tornare in tv. Rifarei un reality, anche come opinionista”. Quanto all’ex coinquilina Oriana Marzoli che l’ha provocata sui social: “Mi ha chiamata più volte tr**a ed è vero che cambia fidanzato in ogni show. Lei e Luca Onestini due strateghi”.

Sono passati più di due anni dalla vittoria di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip. Dal 2023 ad oggi, l'ex modella e concorrente di Pechino Express 2022 si è messa alla prova con esperienze sempre diverse, come l'arte e la musica, con la pubblicazione di due brani interpretati in prima persona. "Mi piacerebbe fare tv, anche un altro reality o l'opinionista", ha raccontato a Fanpage.it riguardo i progetti per il futuro. Lo scorso marzo è stata operata al cuore e questo l'ha portata a rallentare i ritmi: "Mi sono fermata un attimo, ho un po' meno energia". E anche se ormai è proiettata in avanti, il passato è tornato a farsi sentire quando l'ex coinquilina Oriana Marzoli l'ha chiamata in causa sui social e lei ha deciso di rispondere.

Come stai dopo l’operazione al cuore dello scorso marzo?

Questi mesi di recupero sono andati bene, il cuore si sta riprendendo. Sono stata fermissima, ho l'obbligo di non bere e non fumare, ma questo è un aspetto positivo. Ogni giorno prendo un farmaco che si chiama cardioaspirina e ho un po' meno energia, ma da settembre ricomincerò ad allenarmi.

Hai rallentanto i ritmi?

Mi sono fermata un attimo. Ho chiuso il mio brand, sospeso il profilo motivazionale, smesso di dipingere e fare mostre d'arte in giro per l'Europa. Sono tutte decisioni che ho preso non solo per via della salute, ma anche per un insieme di altre cose, di cui non voglio parlare.

Quando ti sei accorta che c'era qualcosa che non andava?

Dopo aver girato il videoclip del mio brano Unika sono arrivata a casa e sono caduta di faccia. Ho sbattuto il naso e sono rimasta priva di sensi. Da quel momento, per i tre mesi successivi, ho fatto fatica a completare le frasi e i muscoli iniziavano a muoversi da soli. Mi sono spaventata moltissimo. Dopo una serie di esami, mi hanno detto che stavo andando in insufficienza cardiaca e che bisognava assolutamente intervenire.

Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip nel 2023

Vincitrice del GF Vip nel 2023, quasi in finale a Pechino Express: faresti un altro reality?

Sinceramente sì, anche il Grande Fratello stesso se ce ne fosse la possibilità. Porterei un'altra versione di me, sicuramente buona ma dubito capace di stare zitta. Indipendentemente dai reality, mi piacerebbe fare tv, anche essere la spalla di qualcuno.

E l'opinionista?

Sì, sono molto brava ad analizzare le persone.

Due anni dopo la vittoria al GF: cosa fa Nikita oggi?

Sto lavorando alla mia musica. In questi due anni con il mio brano sono andata nelle scuole a parlare di cyberbullismo. Proposte lavorative ce ne sono state, alcune non sono andate a buon fine e altre sono stata io a non volerle fare. Ho avuto una mia rubrica dal titolo Liberamente in un programma. E poi sinceramente, dopo l'ischemia che mi ha colpita, non ho avuto tutta questa voglia.

I 100mila euro vinti li hai conservati o già spesi?

In realtà i 100mila euro sono un'utopia perché me ne sono arrivati 38mila. 50mila li ho donati all'associazione con la quale ho iniziato a collaborare (Marevivo), gli altri li ho spesi per cose mie e per l'avvocato a cui mi sono rivolta per difendermi dagli attacchi ricevuti nella casa del Grande Fratello.

Oriana, Nikita e Luca Onestini al GF Vip nel 2023

A proposito di attacchi, di recente la tua ex coinquilina Oriana Marzoli ti ha provocata sui social e tu hai risposto. Cosa ti ha infastidito delle sue parole?

Nel reality, a seconda delle necessità, indossava le maschere che più le convenivano. Con l'aiuto dell'amico Luca Onestini pianificava in anticipo le prossime mosse. Nei mesi dentro la casa io ho assorbito e parlato in maniera elegante, poi una volta uscita ho ascoltato il consiglio del mio amico Paolo Ruffini e non ho detto niente. Il punto è che se non ti difendi mai, sembra che non hai nulla da dire o che le persone abbiano ragione, quindi ho deciso di farlo. Sinceramente mi ha chiamato più volte tro**a e mi ha anche rivolto altri insulti.

Sui social ti hanno accusato di essere misogina perché le hai detto che “cambia fidanzato in ogni reality”.

Tanta gente ha commentato dicendo che era un insulto, in realtà è la pura verità dei fatti. Se dovessi cambiare fidanzato ogni mese, avrei difficoltà a non confondermi con i nomi. Non so fino a che punto Oriana sia in grado di spingersi pur di arrivare a una vittoria, basta pensare a come ha iniziato il percorso al GF. Ci ha provato prima con Antonino Spinalbese, un'ottima strategia visto che lui era l'ex di Belen Rodriguez e se ne sarebbe parlato, poi con Luca Onestini e infine con Daniele Dal Moro.

Sei ancora in contatto con Helena Prestes?

La sera in cui è uscita dal Grande Fratello ci siamo sentite, siamo rimaste fino alle 4 del mattino a parlare e io le ho detto che Javier mi sembrava davvero quello giusto per lei. Ci parliamo per messaggio e mi dice che va tutto bene, ma io lo vedo perché i suoi occhi parlano. Sono molto contenta che abbia trovato un uomo che la capisca e la sostenga. La vedo molto innamorata e felice finalmente.

Il tuo rapporto con gli haters è cambiato?

All'inizio mi hanno fatto stare molto male. Nella mia edizione c'erano personaggi molto seguiti sui social e i fandom erano simili a loro: se una persona è maleducata, allora lo saranno anche i suoi fan. Poi ho capito che ricevere commenti negativi fa parte del gioco e ci si deve abituare.

Progetti per il futuro?

A breve uscirà una canzone alla quale ho lavorato per un anno e mezzo, è stata molto intensa. Poi forse mi vedrete anche in mare aperto e di nuovo in tv, ma è ancora tutto da definire.