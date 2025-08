Tony Renda: “Dopo Temptation Island, un disastro. Jenny Guardiano non so più chi sia, io ora vorrei fare un reality”

Tony Renda racconta a Fanpage.it il suo nuovo progetto da dj, svelando di aver messo da parte le questioni sentimentali, e di aver capito cosa ha sbagliato nella gestione della popolarità ottenuta con Temptation Island. La relazione con Jenny Guardiano è ormai capitolo chiuso: “È stata influenzata da chi la circonda, non so più chi è oggi”.

Tony Renda apre un nuovo capitolo della sua vita: una settimana fa ha annunciato il nuovo progetto come Dj e in un'intervista a Fanpage.it ha raccontato in cosa consiste. Dopo Temptation Island, reality al quale ha partecipato lo scorso anno, non ha saputo sfruttare la popolarità raggiunta, ha ammesso, ma ora ha le idee ben chiare. Ha intenzione di mettere da parte le questioni di cuore, dopo la rottura con Jenny Guardiano per la quale soffre ancora oggi, per dedicarsi interamente al suo lavoro. Raccontando della sua ex, ha rivelato di essere profondamente deluso dal suo comportamento. Dopo i botta e risposta social, crede che lei sia stata condizionata da chi la circonda: "Non so più chi è oggi".

Hai annunciato su Instagram l'inizio del tuo nuovo capitolo di vita, come DJ. In cosa consiste?

Accantono un attimo la vita sentimentale per dedicarmi di più al mio lavoro. Faccio il Dj da sempre, ma vivendo in Sicilia, ero il deejay dell'isola. Il nuovo progetto punta a una produzione fuori Italia. Il mio obiettivo è raggiungere l'Europa.

Ti sei già mosso, allora, all'estero?

Sono andato a Ibiza per mettere i semi. Ho preso contatti nuovi, pare che io abbia chiuso qualche data. Dobbiamo ancora confermare, però.

Dopo Temptation Island 2024 hai provato a ‘sfruttare' la popolarità ottenuta per spingere il tuo lavoro da dj?

Non avendo esperienza, non avendo mai fatto tv, ho fatto un disastro. Per me è stata un'esperienza fantastica e non mi aspettavo di avere tutta questa visibilità. È stata una bella opportunità, ma non l'ho sfruttata bene e sono tornato a fare quello che facevo prima.

Cosa hai sbagliato?

La comunicazione. Mi sono ritrovato con un pubblico molto giovane, mentre io ero abituato alle generazioni più vicine a me. Non conoscendo il linguaggio dei ragazzi di oggi, mi sono trovato spiazzato. Ho continuato a fare quello che facevo prima, ma mi sono reso conto che (quel pubblico, ndr) non era adatto per me.

Tu e Jenny Guardiano siete stati una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island. Cosa non ha funzionato tra voi dopo il programma?

Dopo l'esperienza televisiva ho capito tante cose. Ho fatto cambiamenti importanti, anche se potevo fare di più, ma tutto quello che facevo era inutile, non le interessavano più. Lei non era più felice con me. Ho pensato che la cosa più giusta, anche se mi ha fatto male, era lasciarla andare per la sua strada. Non riuscivo più a renderla felice.

Al falò, un anno fa, ti descrisse come la "sua famiglia", era sicura di voler stare ancora con te. Come ti giustifichi questo cambio di direzione?

Lei è una persona molto sensibile e giovane. La giustifico. Non è determinata nelle sue cose, si fa influenzare tanto da chi la circonda. Io sono convinto che qualcuno le abbia messo una pulce in testa. L'amore era forte, eravamo insieme da 7 anni, e il cambio di direzione da parte sua, secondo me, è stato dettato da terzi.

In una IG story recente hai raccontato che lei è molto arrabbiata con te. Perché?

Lei è ancora oggi arrabbiata, continua ad attaccarmi. A me dispiace, spero che possa trovare la felicità di cui ha bisogno perché se lo merita. È arrabbiata perché non si aspettava la mia decisione (di porre fine alla relazione, ndr). Era convinta del mio amore, lo sa che da parte mia c'è amore.

Non voleva che la lasciassi?

Credo che la decisione l'abbia presa comunque lei. Mi ha messo nelle condizioni di lasciarla. In 7 anni siamo sempre riusciti a trovare una soluzione, ora non c'era più terreno per costruire.

Nella stessa story, hai aggiunto che tu, invece, sei deluso da lei.

Non avrei immaginato un comportamento simile. In 7 anni ha parlato di amore, mi ha sempre dimostrato di essere innamorata. Ora penso "ma con chi sono stato in questi anni?". Non so più chi è oggi.

Ti riferisci alle accuse che ti ha rivolto sui social?

Sì. Secondo me, qualcuno le ha consigliato di fare così per avere credibilità. Io le avrei dato la vita. Speravo che pian piano, col tempo, avremmo trovato un modo per avere un rapporto amichevole. Sono sempre stato comprensivo nei suoi confronti, poteva chiedermi una mano, gliel'avrei data. Avrei continuato a prendermi cura di lei.

Provi ancora un bene profondo nei suoi confronti.

Sì, le voglio bene. L'ho cresciuta quasi come una figlia. Quando ci siamo conosciuti lei era piccolina, io ero un po' più adulto. Sette anni sono tanti, avremmo potuto continuare a volerci bene. Avrei continuato a prendermi cura di lei.

La storia, quindi, è definitivamente chiusa.

Per come si sono messe le cose, si. Spero in un rapporto civile. Io ci sarò sempre per lei, se avrà bisogno di me.

Ne soffri?

Sì, tantissimo. Per tutto, sia per la fine della storia che per come stanno andando le cose. Sono profondamente deluso.

Una fetta di pubblico pensa che Temptation Island non sia del tutto vero. Cosa ne pensi?

Molti personaggi che sono usciti dal programma non hanno saputo prendersi le loro responsabilità. Io non ho mai sentito la pressione di un ruolo, è stato tutto reale. Sono riuscito a esprimere quello che volevo far capire di me. Mi hanno messo nella condizione di raccontarmi, nessuno mi ha detto di comportarmi in un determinato modo.

E quindi hai deciso di raccontarti come "Mister Hyde".

Sì, ma molte persone non l'hanno capita. Tutti abbiamo scheletri nell'armadio. Volevo dire che ognuno di noi nasconde qualcosa nella propria vita, e non tradimenti. Mister Hyde era la parte tossica, che usciva fuori quando Jenny non c'era e mi permetteva di fare quello che volevo, cioè feste, serate in console, divertirmi. Ma ho dimostrato di sapermi divertire senza tradire. Lei amava questa parte di me, mi ha conosciuto così.

Hai seguito Temptation Island quest'anno?

Sì, non è più estate senza Temptation Island. È il mio programma preferito.

Alcuni fan del programma hanno sostenuto che tu e Alessio Lo Parco vi somigliate.

La somiglianza c'è. Speravo che lui avesse atteggiamenti diversi, alcuni hanno fatto discutere.

Ti piacerebbe tornare in tv?

Sì. Prima non avevo questa ambizione perché ero insicuro, pensavo di non avere i contenuti giusti per poter fare televisione. In realtà è un'opportunità e l'ho capito adesso. Oggi vorrei fare tv, un reality non mi dispiacerebbe.