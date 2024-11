Alessia Macari sbarca su OnlyFans: “Voglio guadagnare con le foto dei miei piedi”

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Alessia Macari sbarca su OnlyFans. È lei stessa a confidarlo nel corso di un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia durante Studio 100. La donna, vincitrice del Grande Fratello Vip nel 2016, rivela di avere pensato di avvicinarsi alla celebre piattaforma comunemente abbinata alla diffusione e vendita di contenuti per adulti per poter guadagnare. Non venderà, tuttavia, nudi: Alessia starebbe pensando di concentrarsi esclusivamente sulle foto dei suoi piedi.

Alessia Macari: “Voglio vedere se è vero che si diventa miliardari”

“L’ho aperto perché qua dicono che diventano miliardari così, quindi voglio vedere se è vero”, ha spiegato l’ex Ciociara di Avanti un altro quando le hanno chiesto per quale motivo abbia deciso di aprire un profilo, “Tutti mi scrivono sempre di questi piedi. Poi ci sono un sacco di siti dove tagliano proprio le mie foto e zoomano sui miei piedi. E io ho detto ‘fammi fare una cosa intelligente, tutti gli altri ci guadagnano con i miei piedi, fammi aprile un profilo e fammi vedere veramente se si guadagna con le foto dei piedi’”. Niente nudi integrali, quindi. Alessia si concentrerà esclusivamente nel mostrare solo una parte del suo corpo.

Alessia Macari è sposata con Oliver Kragl

Alessia Macari, diventa famosa in Italia per avere partecipato ad Avanti un altro e successivamente al Grande Fratello, ha sposato nel 2019 il calciatore tedesco Oliver Kragl. La loro storia d’amore, a meno di inaspettato sorprese, proseguirebbe a gonfie vele. Nel 2022 la coppia ha accolto l’arrivo della piccola Nevaeh, prima figlia per entrambi. Le ultime foto social che mostrano Alessia in compagnia del marito risalgono allo scorso luglio. Non sarebbe, quindi, una inaspettata rottura sentimentale ad avere spinto Macari ad avvicinarsi a OnlyFans. Dietro la scelta di aprire un profilo sulla celebre piattaforma sarebbe quindi solo la volontà di potersi occupare insieme prima persona della vendita di contenuti che altrimenti sarebbero commercializzati da terzi, contro la volontà della diretta interessata.