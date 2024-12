video suggerito

"Jessica Morlacchi senza rispetto al GF": il fastidio di Alessandro, compagno di Luca Calvani Alessandro Franchini, compagno di Luca Calvani, ha manifestato pubblicamente il suoi fastidio a proposito di quanto sta accadendo nella Casa del Grande Fratello tra l'attore e la coinquilina Jessica Morlacchi. La donna ha ormai smesso di nascondere la cotta nei confronti di Luca.

A cura di Stefania Rocco

Alessandro Franchino, compagno di Luca Calvani, potrebbe essere pronto a entrare nella Casa del Grande Fratello. Dopo settimane di silenzio, l’uomo ha cominciato a manifestare timidamente il suo fastidio nei confronti dell’atteggiamento che Jessica Morlacchi sta tenendo nei confronti dell’attore. La donna, ormai, non fa più nulla per nascondere la sua cotta nei confronti del coinquilino e, sebbene consapevole del lungo legame tra Luca e il compagno Alessandro (legame che dura da 8 anni), pochi giorni fa raccontava alle Non è la Rai di essere rimasta delusa dal fatto che Luca non avesse approfittato di un angolo cieco della Casa per baciarla.

La reazione di Alessandro Franchini, compagno di Luca Calvani

Di fronte all’ennesima manifestazione di interesse da parte di Jessica nei confronti di Luca, Alessandro ha smesso di restare in silenzio. L’uomo, pur senza esporsi in prima persona, ha messo un like a un commento pubblicato sulla sua pagina Instagram e indirizzato proprio alla cantante dei Gazosa. “Questa Jessica”, si legge nel commento che ha catturato l’attenzione di Alessandro, “non ha un minimo di rispetto nei tuoi confronti ed è veramente brutto perché non si parla di solidarietà ma di rispetto e tu lo meriti. Luca si sta facendo mangiare la testa dalle persone sbagliate perché il GF manovra le cose ma noi fan vediamo come stanno realmente”.

Jessica Morlacchi gelosa di Luca Calvani al GF

Per il momento, Jessica sembrerebbe non essersi posta in alcun modo il problema dell’eventuale fastidio arrecato al compagno di Luca. Al contrario, in più di un’occasione la donna ha palesato la sua gelosia nei confronti di Calvani e, in particolare, delle attenzioni che quest’ultimo riserva a Helena Prestes. Dal canto suo, Luca non sembrerebbe avere perso di vista il suo legame con Alessandro e, più volte, ha precisato di volere bene a Jessica esclusivamente in quanto amica.