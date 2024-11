video suggerito

Jessica Morlacchi confessa al GF il suo amore per Luca Calvani, che è fidanzato con Alessandro: le reazioni al video Jessica Morlacchi ha confessato il suo amore per Luca Calvani, che è fidanzato da otto anni con Alessandro Franchini. Un video mostrato in apertura di puntata con i momenti più intimi tra loro due e la canzone di Ultimo dal titolo Quel filo che ci unisce ha generato una serie di commenti e reazioni. Spoiler, Calvani è innamorato del suo compagno e si sente solo un supporto emotivo per Morlacchi, consapevole di essere baciata “come un peluche”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Puntata ricca di emozioni quella del Grande Fratello di sabato 23 novembre. Jessica Morlacchi ha confessato il suo amore per Luca Calvani, che è dichiaratamente bisessuale e fidanzato da otto anni con Alessandro Franchini. Un video mostrato in apertura di puntata con i momenti più intimi tra loro due e la canzone di Ultimo dal titolo Quel filo che ci unisce ha generato una serie di commenti e reazioni, tese a chiarire la possibilità di una relazione tra loro. Spoiler, Calvani è innamorato del suo compagno e si sente solo un supporto emotivo per Morlacchi, consapevole di essere baciata "come un peluche".

Jessica Morlacchi presa da Luca Calvani: "Emozioni forti, è un segreto solo mio"

Un video in apertura e le sue parole a rompere quel silenzio fatto di abbracci, calore umano e tanta ambiguità:

Forse dentro lo so cosa sento, però faccio difficoltà a dirlo. Sono folle di cose bellissime, che non sempre possono andare dritte, ma quando le provi ti senti così viva ed è una sensazione così bella, che la bellezza supera il dolore che io provo. Per me Luca non ve lo so neanche spiegare cosa è, quando mi parla non riesco nemmeno a guardarlo, non reggo il suo sguardo. Sono emozioni talmente forti che ti arrivano come treni allo stomaco e ti spiazzano, è bellissimo. È un segreto solo mio. Ci sono tante follie nei film ma perché non ne succede una anche a me?

Così Jessica Morlacchi ha tentato di spiegare il suo sentimento, consapevole di essere vista dall'attore come una sorellina e di ricevere baci da lui come se fosse "un peluche". "Lei sa esattamente chi sono, soprattutto mi dà la possibilità di essere sbagliato", ha dichiarato Calvani in un confessionale. Un amore apparentemente impossibile, che si apre alla dimensione del sogno. Quel filo che ci unisce di Ultimo è stata la colonna sonora della clip dedicata al loro rapporto.

Il commento di Luca Calvani: "Sono così perché fuori ho un amore grande"

Luca Calvani convocato in confessionale per vedere in diretta le immagini ha commentato: "Jessica mi ha scritto un biglietto, nel quale mi ringraziava di aver riacceso in lei la fiducia. Lei si è fatta una lista di tutte le cose per le quali si sente sbagliata, ma penso che è lei ad essere così giusta da far apparire il mondo tutto sbagliato. Per questo mi piace scuoterla e coccolarla un po', chi vorrà uscire con lei dovrà passare un esame con me. Io sono così come sono oggi perché ho un amore grande e mi piace pensare che ci diamo tantissimo qui dentro, a tal punto da confondere alcuni sentimenti. Mi dispiace se dovesse diventare che invece di essere la cura, diventassi il tormento".

C'è l'intenzione di presentarla al suo fidanzato Alessandro, ma sull'apertura del tutto ironica, da parte di Signorini, a un rapporto allargato: "lui vive in quel casale che avete visto, non è così moderno".