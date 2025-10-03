Al GF Giulia Soponariu cita Meloni e viene subito chiamata in confessionale, gli inquilini: “Siamo su Canale 5”

Continuano a far discutere le frasi d Giulia Soponariu al Grande Fratello. La concorrente ha citato Giorgia Meloni durante una cena con gli altri inquilini, canticchiando “Io sono Giorgia, sono una donna”, ed è stata immediatamente chiamata in confessionale dagli autori.

Le frasi di Giulia Soponariu continuano a far discutere al Grande Fratello. Dopo l'uscita infelice su Giulio ed essersi definita "down", la concorrente è stata chiamata dagli autori in confessionale. Il motivo, questa volta, sono alcune parole riferite alla premier Giorgia Meloni, che su X e al resto degli inquilini non sono passate inosservate.

Giulia cita Giorgia Meloni al GF, gli autori la chiamano subito in confessionale

Come si vede in alcuni video su X, durante una cena con gli altri inquilini, Giulia ha iniziato a canticchiare la canzone-parodia nata alcuni anni fa dopo il discorso di Giorgia Meloni: "Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana". La concorrente del GF non ha fatto in tempo ad accennare la prima parte, che subito è stata chiamata dagli autori in confessionale. Le sue parole non sono passate inosservate e hanno portato a un intervento immediato, anche se non è noto al momento cosa le sia stato detto in separata sede. "Amore mio, siamo su Canale 5", ha commentato l'amica Grazia prima che lasciasse la tavola.

Le altre frasi "infelici" della concorrente del GF

Il riferimento a Giorgia Meloni non è l'unico intervento di Giulia Soponariu che non è passato inosservato sui social. Solo qualche giorno prima, parlando con Giulio Carotenuto, la concorrente aveva commentato con ironia il fatto che indossasse gli occhiali da sole anche in casa. Il ragazzo aveva spiegato di avere un certificato medico che lo autorizzava a farlo, ma la 19enne aveva replicato: "Secondo me ti sei fatto fare un certificato falso. Tu sei capace di farlo, sei napoletano". E ancora prima, dopo aver visto una sua foto, aveva commentato: "Sembro una down", facendo così storcere il naso a diversi utenti su X, che ne chiedevano la squalifica immediata.