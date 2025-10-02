Giulia Soponariu e l’uscita infelice su Giulio al GF: “Sei napoletano, non credo che il tuo certificato sia vero”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono passati solo pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello 2025 ed è già la seconda volta che Giulia Soponariu finisce al centro delle discussioni. Dopo l'uscita infelice sui down, ora la 19enne piemontese schernisce i napoletani con una battuta rivolta al concorrente Giulio Carotenuto.

Giulia Soponariu e la battuta sui napoletani

L’episodio che ha scatenato le polemiche è avvenuto durante un momento apparentemente banale: Carotenuto, uno dei coinquilini, indossava occhiali da sole in casa. Alla richiesta di toglierli, ha spiegato di avere un certificato medico che lo autorizza a portarli anche negli spazi interni. La risposta non è bastata a Giulia, che con tono ironico ha replicato: “Dai, non ti credo. Secondo me ti sei fatto fare un certificato falso. Tu sei capace di farlo. Tu sei napoletano”. Una battuta che richiama uno stereotipo vecchio e offensivo, usato con leggerezza ma dal peso tutt’altro che irrilevante.

Solo poche ore fa, la frase inopportuna sui down

Quello della frase inopportuna di Giulia non è stato un episodio isolato. Già il primo giorno, riguardando una sua foto, la 19enne aveva commentato: "Sembro una down", riferendosi alla sua immagine usata per le grafiche del reality. Espressione che, anche in quel caso, in tanti avevano bollato come offensiva e fuori luogo, soprattutto in un contesto televisivo che si propone di raccontare la quotidianità dei concorrenti.

Sui social, la polemica non si è fatta attendere. C’è chi chiede alla produzione di prendere provvedimenti, chi invita a “non minimizzare” e chi ricorda che certe uscite, anche se dette con leggerezza, non sono mai innocue. L’impressione, secondo molti spettatori, è che in questa edizione – che avrebbe dovuto riportare il reality a uno stile “alla vecchia maniera” – si rischi invece di ripetere vecchi copioni, tra gaffe e scivoloni che fanno discutere più delle dinamiche di gioco. Per ora dalla produzione non è arrivata alcuna decisione ufficiale, ma l’avventura di Soponariu è partita con un peso non da poco: quello di dover fare i conti con parole che, nel giro di poche ore, hanno già fatto più rumore di qualsiasi strategia.