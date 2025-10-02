Programmi tv
Grande Fratello 2025/2026

Giulia Soponariu e l’uscita infelice su Giulio al GF: “Sei napoletano, non credo che il tuo certificato sia vero”

Dopo la battuta di qualche ora fa fa sui down, ora la 19enne piemontese finisce al centro delle polemiche per una frase rivolta al concorrente Giulio Carotenuto sui napoletani: “Tu sei capace di farlo, vieni da lì”.
A cura di Sara Leombruno
Sono passati solo pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello 2025 ed è già la seconda volta che Giulia Soponariu finisce al centro delle discussioni. Dopo l'uscita infelice sui down, ora la 19enne piemontese schernisce i napoletani con una battuta rivolta al concorrente Giulio Carotenuto.

Giulia Soponariu e la battuta sui napoletani

L’episodio che ha scatenato le polemiche è avvenuto durante un momento apparentemente banale: Carotenuto, uno dei coinquilini, indossava occhiali da sole in casa. Alla richiesta di toglierli, ha spiegato di avere un certificato medico che lo autorizza a portarli anche negli spazi interni. La risposta non è bastata a Giulia, che con tono ironico ha replicato: “Dai, non ti credo. Secondo me ti sei fatto fare un certificato falso. Tu sei capace di farlo. Tu sei napoletano”. Una battuta che richiama uno stereotipo vecchio e offensivo, usato con leggerezza ma dal peso tutt’altro che irrilevante.

Solo poche ore fa, la frase inopportuna sui down

Quello della frase inopportuna di Giulia non è stato un episodio isolato. Già il primo giorno, riguardando una sua foto, la 19enne aveva commentato: "Sembro una down", riferendosi alla sua immagine usata per le grafiche del reality. Espressione che, anche in quel caso, in tanti avevano bollato come offensiva e fuori luogo, soprattutto in un contesto televisivo che si propone di raccontare la quotidianità dei concorrenti.

Matteo Azzali minaccia di lasciare il GF, la ex lo sbugiarda: "Mi ha lasciata per un'altra, pagliaccio"

Sui social, la polemica non si è fatta attendere. C’è chi chiede alla produzione di prendere provvedimenti, chi invita a “non minimizzare” e chi ricorda che certe uscite, anche se dette con leggerezza, non sono mai innocue. L’impressione, secondo molti spettatori, è che in questa edizione – che avrebbe dovuto riportare il reality a uno stile “alla vecchia maniera” – si rischi invece di ripetere vecchi copioni, tra gaffe e scivoloni che fanno discutere più delle dinamiche di gioco. Per ora dalla produzione non è arrivata alcuna decisione ufficiale, ma l’avventura di Soponariu è partita con un peso non da poco: quello di dover fare i conti con parole che, nel giro di poche ore, hanno già fatto più rumore di qualsiasi strategia.

