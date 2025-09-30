“La mia foto non mi piace, sembro una down”: Giulia Soponariu già a rischio squalifica al GF

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

Una sola frase che rischia di scatenare una tempesta. È quanto accaduto a Giulia Soponariu, concorrente della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura.

Il video che rischia di compromettere il percorso della 19enne Giulia

Durante una conversazione in cucina con altri coinquilini, la 19enne ha commentato la propria foto ufficiale con parole che hanno comprensibilmente scatenato una bufera sui social: “La mia foto non mi piace per niente, sembro una down”. L’espressione, percepita come offensiva verso le persone con sindrome di Down, ha provocato una forte reazione sui social e alimentato le discussioni sul linguaggio a tratti irrispettoso utilizzato nei programmi televisivi.

L’utilizzo del termine “down” con connotazione dispregiativa è considerato inaccettabile: non si tratta solo di un’espressione scorretta, ma di un linguaggio che veicola discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità intellettive. È per questo motivo che il pubblico del reality sta chiedendo alla produzione di prendere una posizione netta a proposito dell’episodio.

Il precedente con Asia Valente: il GF aveva deciso per un richiamo ufficiale

Questa non è la prima volta che una frase simile provoca polemiche all’interno del reality. Già durante il GF Vip 4, Asia Valente era stata ampiamente criticata per un commento offensivo simile. All’epoca, il conduttore Alfonso Signorini aveva scelto di intervenire con un richiamo diretto in puntata, senza però arrivare alla squalifica. In questo caso, dunque, anche Giulia potrebbe “cavarsela” con un richiamo, invece che con una espulsione dal gioco.

Sarà la conduttrice Simona Ventura, nel corso della puntata del GF di lunedì prossimo, a intervenire a proposito di questo episodio. Giulia, che aveva già rivelato di essere stata rapita da bambina, sarebbe stata con ogni probabilità protagonista di uno dei blocchi previsti durante la diretta. Quanto accaduto questa sera, tuttavia, potrebbe costringere il programma a ripensare alla scaletta della prossima puntata.