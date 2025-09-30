Giulia Soponariu del GF rapita quando era bambina: “I miei genitori sono romeni, ma ero già in Italia quando è accaduto”

A poche ore dall’inizio del Grande Fratello arriva la prima rivelazione bomba. Giulia Soponariu, concorrente 19enne e membro più giovane del cast di questa edizione, ha confessato di essere stata rapita quando era ancora una bambina. La confidenza, fatta per la prima volta di fronte alle telecamere, è stata subito interrotta dai suoi compagni di gioco che le hanno consigliato di rimandare il racconto, in attesa che sia la conduttrice Simona Ventura ad affrontare l’argomento in diretta.

La rivelazione di Giulia Soponariu

Giulia, durante un momento di condivisione con i suoi coinquilini, stava raccontando la sua storia personale quando si è lasciata andare a una frase che ha immediatamente attirato l’attenzione degli spettatori del reality. “I miei genitori sono della Romania ma vivono in Italia da 20 anni. In Romania ho fatto l’attrice, in Italia lavoro come modella, oltre a ballare e cantare. E poi sono stata rapita da piccola. Non in Romania, qui in Italia”, ha dichiarato, per poi essere fermata dai concorrenti. In particolare, Simone De Bianchi le ha suggerito di approfondire l’argomento soltanto nel momento in cui sarà la conduttrice ad aprire la questione in puntata.

Il precedente con Augusto De Megni

Al momento Giulia non ha fornito ulteriori dettagli sul presunto rapimento di cui sarebbe stata vittima da bambina, e nemmeno una ricerca online restituisce tracce di un episodio di cronaca che corrisponda al suo racconto. Simona Ventura, però, aveva già anticipato che i concorrenti di questa edizione del reality sarebbero stati scelti anche in virtù delle loro storie di vita significative. Nel caso di Giulia, la vicenda del rapimento potrebbe aver contribuito a renderne interessante il suo profilo in fase di casting. Non sarebbe una novità: era già accaduto con Augusto De Megni, anche lui rapito da bambino, che dopo quella vicenda di cronaca divenne uno dei protagonisti più discussi del Grande Fratello.