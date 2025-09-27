Ascanio Pacelli: “ll Grande Fratello dà popolarità senza meriti, i riflettori si spengono e non ci si deve illudere”

Ascanio Pacelli è pronto a tornare al Grande Fratello. A vent'anni di distanza dalla sua esperienza come concorrente, da lunedì 29 settembre sarà parte della nuova edizione condotta da Simona Ventura come opinionista. Una ruolo che gli consentirà di tornare alla sua esperienza da ragazzo, che gli consentì di conoscere Katia Pedrotti, che ha poi sposato e con cui ha avuto due figli. Proprio del rapporto con lei ha parlato a Verissimo: "In casa le dinamiche sono al contrario, conosci i difetti di una persona e una volta che li accetti, fuori è tutto più semplice".

Il rapporto e l'amore con Katia

Pacelli ha raccontato il rapporto con sua moglie e le difficoltà vissute nel corso degli anni: "Abbiamo avuto una crisi, con la nascita della nostra prima figlia, mi resi conto di avere quasi la sensazione di non esistere più per lei. Poi ci siamo ritrovati". A segnare questo suo momento di vita, anche alcuni problemi di salute che sta vivendo sua madre: "Quando un tuo genitore è un punto di riferimento e i ruoli si invertono, al punto che sei tu ad avere la sensazione di diventare genitore, è molto difficile".

Ascanio Pacelli opinionista del nuovo GF

Proprio a proposito del suo ruolo di consigliere per i concorrenti del nuovo GF, Pacelli racconta le sensazioni vissute al tempo: "Ci piaceva l'idea di prendere quella popolarità, che non è meritocratica, per costruirci un futuro. Sapevamo che prima o poi i riflettori si sarebbero spenti. Il Grande Fratello non è un trampolino di lancio, ma un percorso. Chi ci entra con ambizioni fa male. Quel percorso può migliorarti, però quando mi è stato chiesto negli anni di tornare nella casa ho sempre detto no, non perché non sia grato, ma perché non potrebbe darmi nulla di più di quello che mi ha già dato".

Al tempo, la sua partecipazione al reality provocò anche problemi in famiglia, viste le sue origini aristocratiche e la reputazione intaccata: "Allora non si poteva dire nulla a nessuno, se uscivi la notizia eri eliminato. Quando mi arrivò la telefonata e mi dissero che mi sarebbero venuti a prendere dopo un'ora, mio padre la prese malissimo, la sua famiglia era totalmente contraria. Mia madre, invece, mi disse, divertiti. Quando però uscì, io padre disse che grazie al programma, finalmente, mi aveva conosciuto".