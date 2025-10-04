Katia Pedrotti commossa dalle parole di Ascanio: “Dopo 20 anni quando lo guardo mi emoziono ancora”

Katia Pedrotti parla dell’amore con Ascanio Pacelli, ormai da vent’anni al suo fianco e sostiene di non avvertire il peso del tempo che è passato, perché l’emozione che prova accanto a suo marito è ancora la stessa degli inizi.

Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, sabato 4 ottobre è arrivata Katia Pedrotti. Da poco ha compiuto 47 anni, venti dei quali trascorsi insieme a suo marito Ascanio Pacelli, ora impegnato come opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello.

Vent'anni d'amore e non sentirli

Un amore, quello tra Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, nato sotto i riflettori ma destinato a destinato a durare nel tempo. Dopo essersi incontrati nella casa più spiata d'Italia, i due sono diventati tra i protagonisti più amati anche post reality proprio per aver abbattuto tutti gli stereotipi sugli amori nati in tv e per questo destinati a finire. Katia, infatti, racconta di non avere contezza del tempo trascorso:

Vent'anni d'amore, ma io non me ne rendo conto, mi sento sempre una ragazzina, tutto questo tempo non me lo sento sulle spalle. A mia madre dicevo che non mi sarei mai sposata e che volevo sempre essere libera e invece sono stata fortunata ad averlo incontrato.

Dall'intervista che Toffanin ha fatto prima dell'inizio del reality ad Ascanio, è emerso un uomo innamorato: "Io provo ancora una forte attrazione" aveva detto e infatti Katia lo conferma a gran voce: "Noi ci piacciamo tantissimo, quando lui mi guarda io ho ancora le farfalle nello stomaco" e ancora: "Il segreto è anche un buon sano egoismo, a me piace dedicare del tempo a me stessa e lo fa anche lui".

La crisi di Ascanio dopo la nascita di Matilde

Però, non sono mancati anche momenti di crisi, sebbene Katia ci tenga a sottolineare che si sia trattato di una cosa fisiologica, a seguito della nascita della loro prima figlia Matilde: "Diciamo che è una crisi sua" e aggiunge: "Prima vivi il momento dei fidanzati e io avevo gli occhi a cuore per Ascanio, ma quando diventi mamma, la tua attenzione la dai di più a tua figlia". L'errore che si riconosce è quello di non aver considerato che al suo fianco ci fosse un uomo desideroso delle sue attenzioni: "Quando lui si è sentito lasciato in disparte me l'ha detto, il dialogo in una coppia è importante, io sono una che ragiona tanto e mi sono detta che aveva ragione e quindi ho ripreso in mano la situazione".