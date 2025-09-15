Ascanio Pacelli opinionista nel Grande Fratello di Simona Ventura: sarà in studio con altri due ex concorrenti

Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Ascanio Pacelli sarà uno degli ex concorrenti del Grande Fratello scelti per affiancare la conduttrice Simona Ventura nello studio della nuova edizione del reality. Protagonista della terza stagione nel 2004, tornerà nel programma nel ruolo di “commentatore esperto”.

Manca ormai solo una manciata di giorni all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, la prima condotta da Simona Ventura. Fanpage.it ha appreso che sarà Ascanio Pacelli, ex concorrente della terza edizione del reality, ad affiancare la presentatrice in studio nel ruolo di “opinionista esperto”. Pacelli farà parte di un panel composto da tre ex gieffini storici, scelti per commentare quanto accadrà all’interno della Casa. Restano ancora ignoti i nomi degli altri due ex concorrenti che completeranno il gruppo e che debutteranno in un ruolo inedito per il programma.

Le novità del Grande Fratello: addio al televoto web

L’ingresso di Pacelli nel cast fisso non sarà l’unica novità di quest’anno. È stata infatti confermata anche l’abolizione del televoto via web: per sostenere il proprio concorrente preferito, il pubblico potrà votare esclusivamente tramite sms. Una scelta che segna un ritorno alle origini del reality e che punta a contrastare lo strapotere dei gruppi di fan organizzati, spesso capaci di condizionare l’esito del televoto grazie anche all’utilizzo di centinaia di falsi account creati per influenzarne in maniera significativa i risultati.

Quali ex concorrenti affiancheranno Ascanio Pacelli?

Resta ancora top secret l’identità degli altri due ex concorrenti che divideranno con Pacelli il ruolo di “commentatore esperto”. L’intenzione del programma sarebbe quella di puntare su volti iconici delle passate edizioni. Al momento i nomi in lizza sono numerosi: qualcuno godrebbe di maggiore favore rispetto ad altri, ma la produzione non avrebbe ancora chiuso del tutto le selezioni.

Mistero sull’opinionista principale

Non è stato ancora scelto nemmeno l’opinionista principale che prenderà il posto di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di spalla della conduttrice. Anche in questo caso i candidati restano diversi, ma il cerchio – pur essendosi ristretto – non avrebbe ancora portato a una decisione definitiva.