Via al Grande Fratello di Simona Ventura: quanti concorrenti, cosa succederà nella prima puntata

Il Grande Fratello 2025 ripartirà lunedì 29 settembre. Nuova edizione, nuova conduzione di Simona Ventura, nuova logica del programma, che torna alle sue origini con un format Nip, fatto di veri sconosciuti che entreranno in casa, a 25 anni esatti da quella prima edizione che aveva inaugurato il millennio e che ha cambiato la storia della televisione italiana.

Della nuova stagione sappiamo davvero poco, al momento solo cinque concorrenti sono stati resi noti e la sensazione è che la strategia del nuovo Grande Fratello sarà proprio quella di puntare sullo svelamento dei nuovi meccanismi e del resto degli inquilini dal vivo, durante la serata inaugurale.

I concorrenti della prima puntata

Qualche dettaglio della nuova edizione sta tuttavia trapelando e la struttura della prima puntata avrebbe già degli elementi definiti. Stando a quanto apprende Fanpage, a entrare nella casa del Grande Fratello per la prima puntata saranno in tutto 12 concorrenti, cinque dei quali già noti, dunque già informati del futuro ingrasso in casa. Dai corridoi Mediaset ci arriva notizia del fatto che altri due di questi sono stati informati del loro ingrasso, mentre per gli altri potrebbe esserci un meccanismo di svelamento particolare proprio durante la prima puntata. Ma i concorrenti del Grande Fratello 2025 non saranno solo 12. Altri entreranno in gioco solo con l'appuntamento successivo di lunedì 6 ottobre, che completerà il cast di questa edizione.

Niente raddoppio settimanale nella prima settimanale

Quanto al numero di puntate del Grande Fratello, è confermato l'appuntamento settimanale singolo, almeno per la prima settimana. La scelta, per diverse fonti di stampa riconducibile a una presunta, iniziale difficoltà a definire il cast, sarebbe in realtà legata alla volontà di Mediaset di lasciare libero lo spazio alle altre produzioni di prima serata in onda in queste settimane su Canale 5. Non è escluso che nelle settimane successive possa esserci un raddoppio.

Il Grande Fratello torna alle origini: non sarà una vacanza

A proposito dell'anniversario, del Grande Fratello, il clima celebrativo di questa edizione sarà legato alla presenza dei concorrenti storici Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi. A quanto pare non sarà il solo riferimento alle prime edizioni storiche. Da quanto ci risulta, l'impostazione di questo nuovo GF sarà ispirata alle prime edizioni anche per alcuni elementi che renderanno più spartana e meno accomodante la permanenza degli inquilini in casa. Non è chiaro se si arriverà all'acqua calda razionata come nella prima edizione, ma la sensazione è quella di un reality che proverà a ricreare quella condizione di isolamento più simile a un esperimento sociale che a una vacanza.