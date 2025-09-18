Jonas Pepe è il nuovo concorrente del Grande Fratello: modello ed esperto di arti marziali che cerca l’amore vero

Nella casa del Grande Fratello anche il modello Matteo Jonas Pepe. Studia all’Università, è esperto di arti marziali e ama la filosofia. Dal 29 settembre sarà nella casa.

La prima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 29 settembre. Simona Ventura sta svelando pian piano il suo cast che dovrebbe essere composto da persone comuni, che non hanno a che fare con il mondo dello spettacolo. Nelle scorse ore ha annunciato il nome di Matteo Azzali. Poi ha svelato che nella casa ci sarà anche Jonas. Non ha rivelato il cognome, ma secondo le indiscrezioni si tratterebbe del modello Matteo Jonas Pepe.

Chi è Jonas Pepe, il nuovo concorrente del Grande Fratello di Simona Ventura. La conduttrice ha fatto sapere che Jonas porterà nella casa tutta la sua follia. Quindi ha svelato alcune informazioni sul concorrente del Grande Fratello. Ha fatto sapere che è uno studente universitario, ma dal suo profilo Instagram si evince che faccia anche il modello. Tra le sue passioni c'è quella per la filosofia. Ma nonostante si accosti volentieri ai grandi pensatori del passato, caratterialmente è tutto fuorché diplomatico. Insomma aspettiamoci scintille. Ma non è tutto.

Jonas promette dinamiche infuocate al Grande Fratello. Simona Ventura, infatti, ha assicurato che nonostante sia esperto di arti marziali, i colpi più decisi li sferra usando le parole. La conduttrice ha aggiunto che il concorrente del Grande Fratello ha un animo ribelle. Per mesi, inoltre, ha tentato di costruire una nuova vita in Cina, poi è rientrato in Italia. Al carattere vivace si contrappone anche uno spiccato lato sentimentale che lo porta a una continua ricerca del vero amore. Lo troverà nella casa del Grande Fratello? Non resta che attendere lunedì 29 settembre per vederlo all'opera. Simona Ventura sarà affiancata da tre ex concorrenti del reality. Uno di loro dovrebbe essere Ascanio Pacelli. In via di definizione gli altri due nomi. Così, Mediaset prova a tornare alle origini di uno dei programmi più chiacchierati.