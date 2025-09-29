L’amore tra Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, dalla casa del GF ad oggi: una storia lunga 20 anni

Si sono conosciuti al GF 21 anni e fa e da allora sono ancora uniti. Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli, genitori di due figli, sono innamorati come il primo giorno: le tappe della loro storia d’amore.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ascanio Pacelli è tornato al Grande Fratello ma come opinionista della nuova edizione che celebra i 25 anni del reality. Ha ottenuto il successo proprio nella casa di Cinecittà, 21 anni fa, dove ha incontrato l'amore della sua vita, Katia Pedrotti. Era il 2004 quando si sono conosciuti, sotto le luci dei riflettori, e nessuno immaginava che avrebbero dato inizio a una storia d'amore tra le più note del programma, che ha superato ostacoli e crisi, e che ancora oggi è viva. Si sono sposati nel 2005 e dalla loro unione sono nati due figli, Matilda e Tancredi.

La storia d'amore iniziata nella casa del Grande Fratello

Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti si sono innamorati nella casa del Grande Fratello, 21 anni fa. Convivendo, non hanno avuto modo di forzare lati caratteriali o mostrarsi diversi da ciò che realmente erano: è stata questa la loro forza, così come ha raccontato recentemente Pacelli: "Forse è proprio questo che ha funzionato per me e Katia, conosci una persona al contrario: la vedi la mattina quando si sveglia, ne conosci subito i difetti, discuti più facilmente. Quando esci, scopri solo cose belle". Si sono uniti lentamente, conoscendosi a fondo.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli al GF, nel 2004

Il matrimonio tra Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti

Dopo un anno circa dalla fine del Grande Fratello, la coppia si è sposata il 30 aprile 2005, al Castello di Bracciano. Visto il successo ottenuto nella casa, che li mise al centro del gossip italiano, la loro cerimonia fu trasmessa in diretta televisiva su Canale5. Lo scorso aprile hanno festeggiato i loro 20 anni di matrimonio con emozionanti dediche postate su Instagram. L'ex gieffina ha scritto: "Oggi, nel giorno dei nostri 20 anni di matrimonio, prometto di non dare mai più nulla per scontato. Sei tutto quello che voglio oggi, domani e domani ancora. Ti amo".

La nascita dei figli Matilde e Tancredi

Dalla loro unione sono nati due figli, Matilde, nata a Roma il 12 novembre 2007, e Tancredi, a cui hanno dato il benvenuto il 25 febbraio 2013. Recentemente la famiglia ha svelato di aver attraversato un momento difficile con il secondogenito, poi superato. Senza svelare cosa fosse successo nel dettaglio, Ascanio Pacelli lo scorso febbraio raccontò: "Tancredi sta bene, anche se è stato un gennaio molto duro e inaspettato. Abbiamo iniziato a convivere con una nuova normalità e mia moglie ha dimostrato e sta dimostrando una grossa forza. Quando il destino ti tocca i figli, fatichi ad accettarlo".

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli con i figli

Il racconto della crisi

Dopo la nascita della prima figlia, Matilde, la coppia nata al GF ha vissuto un momento di crisi. "Avevo la sensazione di non esistere più per lei, poi ci siamo ritrovati" ha raccontato lui a Verissimo, spiegando che diventare genitori rischiò di allontanarsi. Il loro amore, però, ha sempre resistito a ogni tempesta.

Ascanio e Katia dopo 20 anni insieme si amano come il primo giorno

Oggi si amano come il primo giorno in cui Pacelli capì che Katia Pedrotti sarebbe diventata la donna della sua vita. In confessionale lo rivelò agli autori e oggi sono entrambi grati al reality senza il quale, probabilmente, non si sarebbero mai incontrati.