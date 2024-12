Alba Parietti denuncia un hater: “Mi scriveva insulti violenti, la polizia gli ha sequestrato il cellulare”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Alba Parietti ha deciso di procedere per vie legali nei confronti di un hater che l'ha insultata sui social. La showgirl, come ha raccontato in un'intervista al Corriere della sera, ha denunciato un uomo che su Facebook le aveva scritto "frasi molto gravi, insulti violenti, sessisti, umilianti". La polizia di Chieti ha individuato la persona in questione e il primo incontro tra i due avverrà in tribunale: "Ancora non so chi sia e che faccia abbia".

Alba Parietti denuncia un hater che l'ha insultata: cosa è accaduto

Stanca dei commenti negativi che sempre più spesso riceve sui social, Parietti ha deciso di denunciare un hater che su Facebook le scriveva insulti "violenti e sessisti". "La cosa tremenda è che una delle sue offese l’ha scritta sotto un mio post nel quale ricordavo un ragazzo morto in un incidente. In questo contesto di dolore, lui vomitava nefandezze", ha spiegato la showgirl. Tra le gravi parole che le sono state rivolte ci sono insulti come "sparati tr.. col tumore”, che l'hanno spinta a procedere per vie legali. Lo scorso 11 ottobre ha così depositato la querela e la polizia di Chieti ha identificato l'uomo: "Si sono presentati a casa sua e gli hanno sequestrato il cellulare, mi ha davvero fatto molto piacere. Lo incontrerò per la prima volta in tribunale, non so che faccia abbia".

"Bisogna sempre denunciare e avere fiducia", il messaggio della showgirl

Parietti ha deciso di denunciare l'hater che l'ha insultata anche per sensibilizzare sull'argomento e lanciare un messaggio a chi potrebbe trovarsi in una situazione simile alla sua:

Parliamo sempre di bullismo da parte dei ragazzi che guardano noi adulti. Li facciamo vivere nell’immondizia dei social e non possiamo far loro pensare che si possa deliberatamente insultare qualcuno Vorrei che questo episodio creasse un precedente. Bisogna sempre denunciare e avere fiducia.