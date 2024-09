Piefrancesco Pingitore compie 90 anni, al suo compleanno anche Pippo Baudo Pier Francesco Pingitore ha compiuto 90 anni. Il signore del Bagaglino ha festeggiato con tutti i volti noti dei suoi show e tra loro spunta un ospite d’eccezione, si tratta di Pippo Baudo. Il conduttore, 88 anni, che da tempo non si mostrava, appare sorridente in sedia a rotelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Pierfrancesco Pingitore, l'uomo che ha dato vita al Bagaglino, ha compiuto 90 anni. Per festeggiarlo è stato organizzato un pranzo con coloro che in questi anni sono stati al suo fianco, protagonisti dei suoi spettacoli e diventati, poi, nel tempo una vera e propria famiglia. Tra i tanti volti noti pronti a festeggiarlo, anche Pippo Baudo, che da tempo non si mostrava in video.

Pippo Baudo festeggia Pier Francesco Pingitore

La location scelta per la festa, non poteva che essere Villaggio Martufello, nei pressi di Pomezia. Per celebrare Pingitore, non potevano mancare le grandi soubrette del Bagalino, ed ecco infatti Valeria Marini, Pamela Prati, Milena Miconi, Manuela Villa, Gabriella Labate. E ovviamente Maurizio Martufello. Pingitore si mostra pimpante e sorridente, accennando anche qualche passo a tempo di musica e sorseggiando del prosecco per brindare a questo grande progetto. Video e foto compaiono sugli account social degli invitati che, in effetti, hanno davvero costruito la storia del Bagaglino, uno dei varietà più amati della televisione, che nasce nell'iconico Salone Margherita e poi portato sul piccolo schermo. Tra gli ospiti, c'era anche uno di eccezione, ovvero Pippo Baudo. Il signore della tv che lo scorso 7 giugno ha compiuto 88 anni, sorride, seduto su una sedia a rotelle e circondato da tutti gli invitati.

Le fake news sullo stato di salute di Pippo Baudo

Lo scorso maggio erano state diffuse alcune notizie sullo stato di salute di Pippo Baudo, secondo cui il conduttore avrebbe avuto dei problemi cardiaci che non avrebbe comunicato per mantenere una certa riservatezza sulla questione. Fu lui stesso, però, a smentire in una breve telefonata con l'Ansa: "Sto benissimo" disse ai giornalisti e anche il suo staff si premurò di chiarire che le informazioni diffuse erano del tutto infondate: "non sappiamo chi e per quale motivo ha dato questa notizia, in ogni caso sta bene". Il conduttore, come poi riportato da LaPresse, ha avuto a che fare con diversi problemi al ginocchio, per i quali deve sottoporsi a diversi controlli.