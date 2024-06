Pippo Baudo compie 88 anni, la Rai: “Sei nel nostro cuore, ti siamo vicini con affetto”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Pippo Baudo ha compiuto 88 anni venerdì 7 giugno. Classe 1936, il conduttore televisivo è uno dei volti più rappresentativi della storia della televisione italiana. La Rai ha voluto rendergli omaggio pubblicamente con un messaggio di auguri carico di affetto e stima nel giorno del suo compleanno.

Pippo Baudo compie 88 anni, il messaggio della Rai

La Presidente della Rai Marinella Soldi, l’Amministratore Delegato Roberto Sergio e il Direttore Generale Giampaolo Rossi hanno diramato un comunicato per fare gli auguri a Pippo Baudo in occasione di questo giorno speciale, in cui il conduttore celebra il suo ottantottesimo compleanno. Per lui, parole cariche di affetto e stima:

È con grande affetto che, interpretando il sentimento di tutta la Rai, ci sentiamo vicini a Pippo Baudo nel festeggiare il suo compleanno. Un affetto sincero, che nasce dalla consapevolezza che Pippo è stato ed è un personaggio amatissimo, simbolo della Rai ed è per questo – e per tutto quello che ha dato – che resta nel cuore del Servizio Pubblico. Auguri, Pippo, da tutti noi e da tutta la tua ‘casa’, la tua e la nostra azienda.

Le condizioni di salute di Pippo Baudo dopo le notizie infondate sul suo conto

Nei giorni scorsi è stata diffusa l'indiscrezione che parlava di presunti problemi di salute del conduttore. La notizia si è rivelata falsa. Alla sua diffusione, infatti, sono seguite numerose smentite. Lo staff del conduttore è intervenuto ai microfoni di Tag24.it: "Sta bene, non sappiamo chi e per quale motivo è stata data questa notizia, in ogni caso sta bene". LaPresse, poi, ha aggiunto che Pippo Baudo si sarebbe recato nella clinica dove poi sarebbe stato avvistato solo per un problema al ginocchio, che richiederebbe dei controlli di routine. Ad Ansa, la smentita è arrivata dallo stesso conduttore che ha messo a tacere le indiscrezioni infondate sul suo conto: "Sto benissimo".