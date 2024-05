video suggerito

“Pippo Baudo è in gravissime condizioni di salute”, la smentita dello staff del conduttore È stato il sito Dillinger news a dare la notizia di Pippo Baudo in gravissime condizioni di salute e ricoverato in una clinica romana. Poche ore dopo, lo staff del noto conduttore è intervenuto tramite due giornalisti per smentire quanto riportato e calmare le acque: “Sta bene, non sappiamo chi e per quale motivo è stata data questa notizia, in ogni caso sta bene”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato il sito Dillinger news di Fabrizio Corona a dare la notizia di Pippo Baudo in gravissime condizioni di salute e ricoverato in una clinica romana. "Fabri ciao sono di Roma e vedi che Pippo Baudo sta poco bene in una clinica privata a Roma ha problemi di cuore non lo dice nessuno perché c’è una certa riservatezza sulla cosa. lo ho una ragazza che lavora lì e me l’ha detto", questa la segnalazione in loro possesso. Poche ore dopo, lo staff del noto conduttore è intervenuto per smentire quanto riportato e calmare le acque. Pare sia stata una fake news, a quanto riporta l'entourage, del tutto priva di fondamento.

Le tre smentite e il problema al ginocchio

"Sta bene, non sappiamo chi e per quale motivo è stata data questa notizia, in ogni caso sta bene", ha risposto così lo staff di Pippo Baudo al giornalista di Tag24.it Thomas Cardinali per sedare completamente il tam tam che era stato scatenato dal post sulla pagina social di Dillingernews. Un post che riportava quanto segue: "Ci è arrivata una notizia che non ci aspettavamo minimamente: Pippo Baudo è in gravissime condizioni di salute. Per quanto ne sappiamo avrebbe problemi di cuore e in questo momento sarebbe ricoverato in una clinica privata a Roma. La notizia non si trova da nessuna parte proprio perché il conduttore avrebbe voluto tenere la cosa il più riservata possibile".

Secondo quanto ha appreso LaPresse, la visita nella clinica è stata resa necessaria esclusivamente per "un problema al ginocchio", che gli impone dei ciclici "controlli di routine". Infatti, è proprio alla clinica Paideia che Baudo si sottopone ad alcuni "screening annuali", riferiscono le fonti.

Si aggiunge a queste smentite anche quella data dal giornalista di RTL 102.5, Massimo Galanto. Su X ha voluto specificare quanto gli era stato riferito da fonti vicine al conduttore: "Per la cronaca, persone vicine a Pippo Baudo precisano che questa notizia non è vera, per fortuna. È tutto ok".