Pippo Baudo smentisce l’infortunio domestico: “Ma quando mai, sto benissimo” Pippo Baudo smentisce la notizia dell’incidente domestico prima di Natale: “Sto benissimo”, ha rivelato il conduttore. Lo storico volto tv, che stando alla notizia diffusa nella giornata del 7 gennaio, sarebbe stato ricoverato in ospedale, ha chiarito ai microfoni dell’Ansa la questione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Pippo Baudo smentisce la notizia delle ultime ore secondo cui avrebbe avuto un incidente domestico durante le vacanze di Natale. Lo storico conduttore tv, contattato dall'Ansa, ha invece dichiarato di stare bene e di aver trascorso un periodo tranquillo.

La smentita di Pippo Baudo

"Sto bene, benissimo. Ho trascorso vacanze tranquille" racconta Pippo Baudo ai microfoni dell'Ansa, che chiede conferma dell'infortunio che lo avrebbe costretto a riposo durante queste feste. Il conduttore, però, smentisce sarcastico: "Ma quando mai, sto bene. False notizie ma portano bene", ha rivelato all'agenzia di stampa. A diffondere la notizia dell'incidente nella giornata del 7 gennaio era stata l'Agenzia Nova, secondo cui Pippo Baudo, poco prima delle vacanze natalizie, sarebbe caduto nella camera da letto della sua abitazione non lontano da Piazza di Spagna, a Roma, riportando un trauma alla spalla. Lo storico volto tv, quindi, secondo quanto riportato dall'Agenzia Nova, avrebbe trascorso qualche giorno in ospedale, al Policlinico Gemelli, dove è stato ricoverato dopo l'arrivo repentino dell'ambulanza, così da trascorrere dei giorni sotto osservazione e, finalmente, rientrare a casa dove è stato assistito da personale specializzato privato.

L'ultima apparizione in pubblico di Pippo Baudo

Niente di vero, sembrerebbe. L'ultima apparizione di Baudo risale allo scorso settembre, quando ha partecipato al 90esimo compleanno di Pier Francesco Pingitore, altro storico personaggio televisivo. In quell'occasione era comparso in sedia a rotelle, dopo mesi e mesi che non si mostrava. Apparve sorridente e contento di aver preso parte ai festeggiamenti. Lo stato di salute del conduttore aveva comunque destato qualche preoccupazione, dal momento che solo a maggio erano state diffuse notizie sul suo conto, relative a problemi cardiaci che Baudo per riservatezza avrebbe deciso di tenere per sé. Anche in quel frangente, però, arrivò la smentita.