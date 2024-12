video suggerito

Tony Effe e la cena offerta da Pupo: "Per quel conto lui e Borghese non si parlarono per mesi" Fonti vicine ai protagonisti della costosa cena hanno rivelato dettagli della serata: "Per quel conto, Pupo e Alessandro Borghese non si parlarono per mesi". Il motivo del dissapore? Il 10% di sconto applicato dal ristoratore giudicato troppo basso.

"Per quel conto, Pupo e Alessandro Borghese non si parlarono per mesi". L'elzeviro di Pupo per il Quotidiano Nazionale è diventata la notizia di giornata. L'ormai celebre cena che il cantante ha offerto, tra tartufo e champagne a volontà, a Tony Effe e alla Dark Polo Gang tutta (presenti anche Fabio Rovazzi e Giuseppe Cruciani), non è costata solo 5.500 euro, ma molto di più. Fonti vicine ai protagonisti hanno rivelato a Fanpage.it che quel conto "dolce un po' salato" fu causa di una vera e propria lite tra Enzo Ghinazzi e Alessandro Borghese.

"Uno sconto non da amico"

Il motivo del dissapore? Secondo quanto apprende Fanpage.it, il 10% di sconto applicato da Alessandro Borghese, che sarebbe stato giudicato da Pupo insufficiente. Nell'elzeviro, per la verità, Pupo sottolinea: "Borghese, alla fine, mi presentò un conto da cinquemilacinquecento euro. Niente di scandaloso, visto il consumo industriale di tartufo e di champagne che ci fu". Ma ci fu tensione per uno sconto giudicato bassissimo. Lì per lì, Pupo mangiò la foglia e pagò senza battere ciglio, ma nei giorni successivi Pupo fece le sue rimostranze allo chef di 4 Ristoranti: "Pupo aveva ragione, quello sconto era davvero molto basso. Non si parlarono per mesi". Poi, però, i due amici riuscirono a chiarirsi e i rapporti ora sono come prima.

Tony Effe e il conto che adesso ritorna

Nel frattempo, Tony Effe – uno dei commensali di quella serata epica – sembra destinato a rispondere a Pupo. Con il successo ormai acquisito, deve mantenere la promessa: "Salutandomi, disse: "Pupo, sei davvero un grande. Appena diventerò famoso e farò i soldi, ricambierò volentieri l’invito". Pupo ha dichiarato che "quel momento è arrivato" e sarà curioso sapere se, dopo tutto, la cena sarà ancora da Alessandro Borghese. E soprattutto: si mangerà ancora tartufo e champagne? Borghese farà ancora uno sconto del 10%? Lo scopriremo molto presto.