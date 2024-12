Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani: “Abbiamo provato a non pagare al ristorante. È stato umiliante”

video suggerito

Ospiti di Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 8 dicembre, Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani hanno raccontato un aneddoto legato al periodo in cui stavano girando il film Io e te dobbiamo parlare (nelle sale il 19 dicembre). A Fabio Fazio i due attori hanno parlato di quella volta in cui tentarono – senza riuscirci – di non pagare al ristorante sfruttando le loro abilità da influencer: "Il ristoratore ci ha detto di non tornare mai più. È stato umiliante".

Leonardo Pieraccioni: "Forse sarebbe meglio non dire ciò che è successo al ristorante"

In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Leonardo Pieraccioni appare al fianco di Alessandro Siani e di un altro uomo. Nella didascalia si legge: "Ricordi estivi: qui è quando mezzi ‘mbriachi proponemmo al ristoratore di pagare il conto con una foto come fanno gli influencers! Non ci cascó". Dopo aver proiettato l'immagine negli studi di Che Tempo Che Fa, Fazio ha chiesto agli ospiti di raccontare il retroscena. "Non so se lo farei…" ha tentennato Pieraccioni. L'attore ha continuato: "Avevamo bevuto un po'. Ho detto ad Alessandro che avremmo potuto usare la nostra fama sui social come influencer e che con due foto avremmo potuto evitare di pagare".

La reazione del proprietario alla richiesta di Siani e Pieraccioni

La proposta di Pieraccioni venne presa sul serio da Siani che si alzò per andare dal proprietario del locale dicendogli che l'avrebbero "pagato con due foto". L'attore ha chiarito: "Leonardo continuava a farmi vedere che sui social aveva un milione di follower". La reazione del ristoratore non fu quella che si aspettavano. Leonardo Pieraccioni ha ammesso: "Non solo ci ha fatto pagare, eravamo una tavolata di sette persone, ma andando via nell'orecchio mi ha detto, di non tornare mai più. È stato umiliante".