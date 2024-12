video suggerito

La battuta di Pieraccioni a Ballando: “Barbareschi si è messo a piangere”. Cosa è successo tra loro in passato “Barbareschi si è messo a piangere”, ha ironizzato Leonardo Pieraccioni sul concorrente di Ballando con le Stelle, ricordando il suo comportamento in alcune puntate del programma. L’attore però non avrebbe reagito bene alla battuta. Tra i due non scorrerebbe buon sangue per via di un episodio risalente al 2012. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Leonardo Pieraccioni e Alessandro Siani sono stati ospiti della seconda semifinale di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 14 dicembre. Dopo l'esibizione della ballerina per una notte Francesca Chillemi, i comici hanno intrattenuto il pubblico e la giuria con un breve sketch, ricordato quanto accaduto in studio qualche settimana fa, quando Guillermo Mariotto è uscito all'improvviso durante la diretta. Le loro battute, in particolare quelle di Pieraccioni, non sembrano però essere piaciute al concorrente Luca Barbareschi. Tra i due, per una vicenda del passato, non scorrerebbe buona sangue. Ecco cosa è successo.

"Barbareschi si è messo a piangere", la battuta di Pieraccioni e la reazione del concorrente

Dopo l'esibizione di Francesca Chillermi, Pieraccioni e Siani hanno scherzato sulla famosa serata in cui Mariotto ha lasciato all'improvviso lo studio di Ballando con le Stelle, lodando Milly Carlucci per la capacità di gestire la situazione. "Quest'anno è successo di tutto, ma dove ti sei superata è stato il giorno 30 novembre", ha detto Siani. E poi ha aggiunto: "Madonia è stato squalificato, al posto suo è arrivato Samuel Peron, che però si è stirato il polpaccio. Nel mentre che fa Barbareschi? ". "Barbareschi si è messo a piangere, è sensibile", ha risposto Pieraccioni. Siani ha continuato passando in rassegna gli altri concorrenti: "Nina Zilli non ha accettato il ripescaggio e si è fatta male alle costole. A questo punto Barbareschi…". "Si è rimesso a piangere", ha incalzato di nuovo Pieraccioni. E poi ancora Siani: "A un certo punto un signore con il boa giallo è scappato con i ballerini e Amanda Lear". "E lì Barbareschi finalmente si è messo a ridere", ha concluso Pieraccioni.

Dopo la sua esibizione della serata, Barbareschi ha commentato le parole del comico toscano e, rispondendo a Selvaggia Lucarelli, ha detto: "Io ho pianto una sola volta, ma è che Pieraccioni ha dovuto fare la gag“.“Vabbè dai è una battuta, non fare il Teo Mammucari della situazione, ha solo fatto ironia“, ha spiegato la giudice.

Cosa è successo in passato tra Barbareschi e Pieraccioni

La battuta di Pieraccioni nei confronti di Barbareschi sarebbe nata da alcune tensioni del passato. Nel 2012 il comico toscano aveva infatti criticato con parole dure lo scontro tra l'attore è un inviato del programma le Iene Filippo Roma. Sul suo profilo Facebook, Pieraccioni aveva scritto: "Se ti senti un attore che deve fare il politico per fare l'attore alla fine ti scureggia il cervello e dai schiaffi a destra e manca".