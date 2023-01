Katia Ricciarelli: “Con Pippo Baudo ci siamo separati perché avevamo smesso di parlare” Katia Ricciarelli ricorda la dolorosa separazione da Pippo Baudo, suo compagno per 18 anni: “Ci siamo separati perché i nostri impegni ci portavano lontano. Abbiamo smesso di parlare”.

A cura di Stefania Rocco

È stata una storia d’amore lunga quella tra Katia Ricciarelli e Pippo Baudo. La soprano e il conduttore televisivo si incontrarono nel 1986, quando la cantante aveva 40 anni. Meno di un anno dopo sarebbe arrivato il matrimonio che sancì l’inizio di un legame durato quasi 20 anni. Nel 2004 la coppia, considerata una tra le più longeve del mondo dello spettacolo italiano, si separò per poi divorziare nel 2007. Intervistata dal Corriere, Katia ricorda i motivi che la spinsero a dire addio al marito: “Mi invitò in trasmissione e cinque mesi dopo eravamo marito e moglie. Ci sposammo il 18 gennaio 1986, proprio il giorno del mio quarantesimo compleanno, mentre lui aveva 50 anni. Eravamo affiatati, lui amava il mio mondo, io rispettavo il suo. Eravamo molto affiatati, ma dopo 18 anni ci siamo separati, forse perché i nostri impegni ci portavano spesso lontano e abbiamo smesso di parlare. Il dialogo è fondamentale”.

Katia Ricciarelli: “Josè Carreras mi tradiva”

Ma Baudo non è stato l’unico grande amore nella vita di Katia. Nel 1972, quasi 15 anni prima dell’incontro con Baudo, Katia conobbe il collega Josè Carreras per il quale perse la testa. “Era il 1972 e fu un colpo di fulmine che durò fino al 1984”, ricorda l’artista, “Le nostre voci si sposavano bene, lui era simpaticissimo e noi eravamo bellissimi e bravissimi, ma è finita perché a me non andava di essere tradita. Devi sapere che i tenori sono corteggiatissimi, quindi le tentazioni abbondano fuori dai teatri”.

Katia Ricciarelli: “Basta reality show”

Katia si è quasi sempre occupata solo di musica e arte. Solo negli ultimi anni, la soprano ha deciso di aprire le porte al mondo del reality show. È recente la partecipazione al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini che le ha consentito di guadagnare altro seguito ma le è valso anche feroci critiche. Quando le chiedono se ripeterebbe l’esperienza con un altro reality, Katia risponde lapidaria: “No, basta. Sono stata a La fattoria e poi al Grande Fratello Vip: io ho cercato di insegnare qualcosa, mi sono divertita e poi ho detto basta”.