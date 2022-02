Katia Ricciarelli eliminata dal GF Vip, se ne va senza salutare metà della casa Katia Ricciarelli lascia la casa senza salutare Manila, Miriana, Sophie e le sorelle Selassié, con le quale da settimane i rapporti erano naufragati. Dopo la sua uscita Clarissa Selassié la attacca sui social: “Vaff****lo strega razzista”.

Katia Ricciarelli è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip dopo 5 mesi dal suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. Un'avventura, quella della soprano, che si interrompe a meno di mese dalla fine dell'edizione più lunga della storia del reality. Una permanenza nella casa che non è passata affatto inosservata, considerate le plurime liti e discussioni con gli altri componenti della casa, così come le amicizie strette, ad esempio, con Giucas Casella e Soleil Sorge.

Il mancato saluto prima di uscire

Al momento dell'eliminazione Katia Ricciarelli ha infatti deciso di salutare solo alcuni dei concorrenti, non rivolgendo di fatto la parola a Miriana Trevisan, Manila Nazzaro, Sophie e Alessandro, Lulù e Jessica Selassié. Se Sophie e Manila hanno voluto ugualmente salutarla prima che lei uscisse dalla casa, non è stato lo stesso per le altre, che si sono rifiutate di raggiungerla alla porta prima dell'uscita. Gesto che Signorini gli ha contestato come mancanza di rispetto nei suoi confronti. "Mi sono prestata subito a fare tutto – ha detto Katia Ricciarelli una volta in studio – ho lavato tanti piatti e l'ho fatto volentieri, mi sono prestato ai giochi dei ragazzi e ho scherzato con loro. Però ho fatto fatica, perché la convivenza con persone che non conosci è difficile". Negli stessi minuti Alfonso Signorini mostrava il posto di Clarissa Selassié che la mandava allegramente a quel paese, dandole della strega e razzista.

"Baudo non amerà che sono venuta al GF Vip"

Tra i temi trattati anche i saluti dei suoi storici ex. Se Josè Carreras non si è tirato indietro, parlando di lei in un'intervista, non è valso lo stesso per Pippo Baudo, che ha preferito non parlarne. E Katia Ricciarelli ha commentato divertita: "Non amerà che io sia venuta al Grande Fratello, lui è uno che se la tira sotto quel punto di vista. Ma chi se ne frega".