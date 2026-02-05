Katia Follesa festeggia insieme a Vincenzo Ferrera e al suo ex Angelo Pisani, lui: “Se è felice, lo sono anch’io”

Una lezione di amore post-matrimoniale quella offerta da Angelo Pisani. L’attore ha raccontato la serenità ritrovata con Katia Follesa, suggellata da una festa di compleanno in cui l’ex marito e il nuovo compagno di lei, Vincenzo Ferrera, hanno brindato insieme senza imbarazzi: “Ci si può amare anche dopo”.

C’è chi dopo una rottura alza muri e chi, come Katia Follesa e Angelo Pisani, decide di abbatterli per costruire qualcosa di nuovo. Ospite di Caterina Balivo nella puntata de La Volta Buona di giovedì 5 febbraio, Pisani è tornato a parlare della fine del matrimonio con la comica, rivelando un retroscena che ha colpito il pubblico: la sua partecipazione alla festa di compleanno di Katia, lo scorso 12 gennaio, insieme al nuovo compagno di lei, l’attore Vincenzo Ferrera.

"L'amore cambia fisionomia": la festa con Vincenzo Ferrera

Vedere l’ex marito e l’attuale fidanzato sotto lo stesso tetto, sorridenti per la stessa donna, non è da tutti. Eppure per Pisani è la naturale evoluzione di un legame durato vent'anni. "L’amore cambia fisionomia. Lei rimane il grande amore della mia vita, solo che a un certo punto non era più l’amore connotato nel rapporto di coppia", ha spiegato l’attore nello studio di Rai 1. La partecipazione di Pisani al fianco di Vincenzo Ferrera durante i festeggiamenti non è stata una forzatura, ma una scelta consapevole: "Lei è una presenza fondamentale nella mia famiglia e io lo sono per lei. Se lei è felice, io sono felice".

Un legame che va oltre la separazione

La storia tra i due si è conclusa ufficialmente nel 2024, ma il concetto di "famiglia" non è mai andato in pensione. Nonostante la separazione, il rispetto reciproco è rimasto intatto, permettendo a entrambi di rifarsi una vita senza rinunciare all'affetto che li ha uniti per due decenni. Angelo Pisani ha ribadito come non ci sia spazio per il rancore: la felicità di Katia, anche se accanto a un altro uomo come Ferrera, resta una priorità. Una scelta che mette al centro il benessere del nucleo familiare e dimostra come, anche dopo un addio, si possa continuare a essere "presenze fondamentali" l'uno per l'altra.