Antonella Elia sulla rottura da Pietro Delle Piane: “Dovremmo incontrarci? È vero, ma non me la sento ancora”

Antonella Elia è tornata a parlare della rottura con Pietro Delle Piane. “Meritavamo di parlarci negli occhi, per ora la porta è chiusa”, ha raccontato lui in una recente intervista. La showgirl ha spiegato il suo punto di vista: “Dovremmo incontrarci in privato, ma io non me la sento. Ho preso una decisione ragionata”.

Antonella Elia è tornata a parlare della rottura con Pietro Delle Piane. A ottobre la notizia delle nozze rinviate e poi l'annuncio di aver preso strade separate, con versioni sempre diverse riguardo a quanto sarebbe accaduto tra loro. Per la showgirl si tratta di una porta chiusa definitivamente, che ad oggi non vorrebbe riaprire, anche se in futuro le piacerebbe avere un confronto faccia a faccia.

Come hanno raccontato a La Volta Buona, nella puntata del 20 febbraio, Dalle Piane ha rilasciato un'intervista al settimanale Vero spiegando che avrebbe voluto affrontare i problemi di coppia con più chiarezza e dichiarando: "Meritavamo di parlarci guardandoci negli occhi". E sulla rottura: "Non c'è stato un episodio preciso, il matrimonio non era ancora fissato. Per ora sembra una chiusura definitiva".

Antonella Elia, ospite del programma di Caterina Balivo, ha replicato alle recenti dichiarazioni dell'ex compagno, confermando che nel suo caso "la porta è chiusa per ora": "Dovremmo incontrarci in privato, ma io non me la sento ancora. Sembra una cosa ridicola ma, visto che c'è stato del sentimento, se lo vedessi adesso non sarei lucida nel decidere". Poi ha spiegato le motivazioni che l'avevano portata a prendere questa decisione: "Ho preso una decisione ragionata, ho ritenuto che ci fossero delle cose che non andavano e che secondo me non erano modificabili. Tutto sommato dentro di me c'è il sentimento, ma le cose non riescono a cambiare. Rimarrà un grande amore che forse può trasformarsi in amicizia".