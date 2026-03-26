Pietro Delle Piane: “Antonella Elia mi accusa di business, ma ha arredato casa con le collaborazioni”

Dopo il brutto epilogo del loro incontro nella Casa del Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane punta il dito contro l’ex compagna Antonella Elia: “Dice che la nostra storia era solo business e spettacolo, ma abbiamo arredato casa sua grazie alle collaborazioni di coppia”.

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Dopo il loro incontro nella Casa del Grande Fratello, conclusosi con una crisi di pianto di Antonella Elia, che ha consigliato al suo ex di evitare di esporsi agli attacchi del pubblico, Pietro Delle Piane prova a fare chiarezza. Ma, per farlo, torna ad accusare pubblicamente l’ex compagna di incoerenza. A distanza di qualche giorno dalla puntata del GF Vip che li ha visti ritrovarsi nella Casa, l’attore si sbilancia a proposito delle accuse che Antonella gli ha rivolto. In particolare, fa riferimento ai passaggi in cui Elia lo ha accusato di voler spettacolarizzare la loro storia d’amore solo allo scopo di catturare l’interesse della telecamera. Interesse del quale, secondo Pietro, sarebbe la prima a beneficiare in silenzio.

Pietro Delle Piane, ex compagno di Antonella Elia: “Non è mai stata contraria al business”

Pietro, probabilmente arrabbiato dopo avere sentito la sua ex accusarlo velatamente di volersi approfittare della loro storia finita per tornare in tv, ha rivelato qualcosa che non aveva ancora mai dichiarato: “Adesso sembra che questa storia fosse diventata un business, ma Antonella non era contraria a questo. Noi abbiamo arredato la casa dove vive Antonella adesso, è stata arredata quasi interamente – divani, tavoli e sedie, addirittura il materasso dove Antonella dorme – ed è frutto di una collaborazione di coppia. Abbiamo fatto viaggi, vestiti, sempre con collaborazioni di coppia, e adesso sembra: che schifo, era tutto un business”. Un modo sottile per includere Antonella nei benefici che la loro esposizione mediatica di coppia avrebbe fornito a entrambi. Benefici dei quali, sostiene, avrebbero goduto in due, sebbene oggi Elia gli attribuisca l’esclusiva responsabilità della mercificazione del loro rapporto.

L’esposizione mediatica di coppia: da Temptation Island al Grande Fratello Vip

Quando parla di esposizione mediatica, Pietro fa riferimento a un periodo molto più ampio rispetto a quello attuale. La storia con Antonella Elia gode dell’attenzione del pubblico da anni, e cioè dal momento in cui, nel 2020, i due cominciarono a raccontare pubblicamente l’inizio della loro relazione, all’epoca in cui l’ex valletta di Mike Bongiorno partecipava per la prima volta al GF Vip da concorrente. A qualche mese di distanza da quella avventura nella Casa, i due parteciparono insieme a Temptation Island, dove finirono per lasciarsi burrascosamente, tra accuse di egoismo e tradimenti. A distanza di qualche tempo, la coppia documentò il proprio riavvicinamento attraverso i social network, un periodo che cementificò la loro esposizione, portandoli a entrare a far parte ufficialmente del sempre ben nutrito gruppo di “coppie da reality”. Anche recentemente, prima della crisi che li ha (pare definitivamente) allontanati, erano stati insieme nei salotti televisivi a raccontare che si sarebbero sposati. Poi è arrivata la separazione e, con essa, le accuse che Elia ha rivolto pubblicamente al suo ex. Accuse cui Pietro ha deciso di rispondere in pubblico.

Perché Antonella Elia ha lasciato Pietro Delle Piane

Ma qual è il motivo che ha spinto Antonella Elia a lasciare il compagno? L’ex valletta non ha mai chiarito con precisione quali fossero le ragioni del distacco. Si è limitata a parlare di un matrimonio che non sentiva di voler celebrare davvero, al punto che tale pressione l’avrebbe spinta a prendere le distanze. Nemmeno Delle Piane sembra essere precisamente consapevole del motivo per il quale la storia con Elia è terminata. Oggi racconta di avere solo assecondato il desiderio della sua ex compagna di prendere le distanze. Antonella non gli avrebbe mai detto di non esserne più innamorata: si sarebbe limitata a chiedere del tempo per sé stessa, per poi manifestare il desiderio di interrompere il loro rapporto dopo sei anni d’amore. Un amore che oggi la donna sostiene di voler definitivamente interrompere. Pietro, sostiene, non sarebbe l’uomo giusto per starle accanto.