Antonella Elia chiude le porte a Pietro Delle Piane, l’incontro al GF Vip: “Devi smettere di umiliarti”

Intenso confronto al GF Vip tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, l’ex compagno di cui la concorrente ha più volte parlato in modo negativo nei giorni scorsi. Lui le ha contestato di aver parlato di una storia finta.

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Chiarimento definitivo tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane al Grande Fratello Vip. Nel corso della terza puntata di questa edizione del reality, la concorrente ha incontrato l'uomo con cui è stata per diversi anni e dal quale si era separata nei mesi scorsi, spiegando le ragioni anche nella puntata dello scorso venerdì: "Della storia con lui ricordo solo le cose brutte".

L'incontro in casa tra Elia e Delle Piane

L'incontro è avvenuto in casa, ma prima Antonella Elia ha spiegato le ragioni del suo allontanamento: "Io non penso che Pietro mi abbia amato veramente. C'erano troppi problemi, troppe incomprensioni tra di noi. Ha sempre prevalso la fiction, eravamo parte di un gran chiacchericcio. Nell'intimità sono successe cose brutte, ecco perché poi ho deciso di mettere un punto". Quindi si è rivolta a Delle Piane: "Mi dispiace umiliarti, io ti voglio bene. Non voglio trattarti così, non voglio dimostrarti tanta indifferenza".

Antonella Elia mette la parola fine alla storia

Delle Piane ha quindi rivelato per quali motivo ha deciso di avere un confronto con l'ex fidanzata: "Io ci sono rimasto molto male per le cose che hai detto sul nostro rapporto, definendolo finto". Antonella Elia è rimasta ad ascoltare i discorsi dell'ex sugli aspetti positivi della loro relazione, senza mostrarsi in alcun modo disponibile a recuperare il rapporto: "Con te mi sono divertita, ma ho sofferto tanto". Ed ha aggiunto: "Devi tutelarti Pietro, devi smettere di umiliarti. Altrimenti le persone pensano che tu sia una cattiva persona", ha aggiunto la concorrente in lacrime, stringendo le mani dell'ex fidanzato.

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Un incontro, quello tra i due, che si è chiuso con un lungo abbraccio che sapeva di un addio definitivo. Nei giorni scorsi Antonella Elia aveva avuto anche una discussione con Adriana Volpe, sua acerrima nemica all'interno della casa, proprio in relazione al tentativo di Pietro Delle Piane di recuperare il rapporto con Elia attraverso i consigli di Volpe.