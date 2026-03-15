Antonella Elia sull’ex Pietro Delle Piane: “Le nozze erano un business. Lo cacciavo di casa ogni 3 giorni”

Antonella Elia è tornata a parlare della fine dell’amore con Pietro delle Piane dopo 7 anni. “Continuavamo a litigare, ogni 3 giorni lo cacciavo di casa”. E sul matrimonio saltato: “Sembrava che stesse diventando un business”.

Antonella Elia non si è pentita della sua decisione di aver lasciato il compagno Pietro Delle Piane dopo quasi 7 anni insieme. La showgirl e opinionista, ora concorrente del Grande Fratello Vip, non intende tornare sui suoi passi dopo la rottura e un matrimonio saltato.

"È una decisione irremovibile, non mi sono pentita anzi sono sempre più convinta", ha raccontato Elia a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo nella puntata del 15 marzo. Il rapporto è terminato all'improvviso, poco dopo l'annuncio delle nozze. E sono state proprio le nozze una delle ragioni che hanno portato la relazione a un punto di difficoltà: "Improvvisamente questo matrimonio è diventato un fardello. Era molto pubblico e ‘regalavamo' tutta la nostra privacy e intimità, sembrava che dovesse diventare un business".

Nulla del loro grande giorno era ancora stato organizzato, ma Antonella Elia ha deciso di non volersi più sposare. Nel loro rapporto anche altri problemi: "Continuavamo a litigare, era una relazione fatta di tensioni, di alti e bassi. Lo cacciavo di casa ogni 3 giorni".

Quanto ai motivi della rottura, Delle Piane aveva dichiarato che non era successo niente di talmente grave da giustificare la reazione della sua compagna. Secondo la sua versione, si sarebbe trattato solo di "piccoli litigi come mille volte c'erano stati in quasi 7 anni d'amore". Aveva anche fatto un esempio preciso di cosa non funzionasse: "Antonella si infastidiva quando i miei genitori, ogni mattina, mi chiamavano per il buongiorno". E a chi lo aveva accusato di sfruttare la compagna per ottenere visibilità aveva risposto in realtà il contrario: "Facendo l'attore, stare troppo in tv con Antonella mi ha danneggiato".