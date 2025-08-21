Katia Follesa ha presentato il compagno, l’attore di Mare Fuori, al suo ex: “È innamoratissima”

La comica bergamasca avrebbe trovato l’amore accanto a Vincenzo Ferrara, attore palermitano noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie televisiva Mare Fuori. Lei avrebbe presentato lui all’ex marito.

Un nuovo capitolo si apre nella vita sentimentale di Katia Follesa. La comica bergamasca avrebbe trovato l'amore accanto a Vincenzo Ferrara, attore palermitano noto al grande pubblico per il suo ruolo nella serie televisiva Mare Fuori. A rivelare i dettagli di questa storia nascente è stato Alberto Dandolo nella sua rubrica "I belli, i buoni, i cattivi" sul settimanale Oggi.

La presentazione ufficiale che vale più di mille conferme

Secondo quanto riportato dal giornalista napoletano, la storia tra Katia Follesa e Vincenzo Ferrara è seria al punto che l'attrice ha deciso di presentare ufficialmente Vincenzo al suo ex compagno Angelo Pisani. Si tratta di qualcosa di assolutamente inusuale nel mondo dei rapporti e che testimonia invece la grande apertura mentale della ex coppia, la grande maturità di entrambi nel gestire questo passaggio con serenità.

Adesso sono una famiglia allargata

Si può parlare di famiglia allargata, adesso. Il rapporto tra Katia e Angelo Pisani, padre di sua figlia Agata, è sempre rimasto solido nonostante la fine della loro storia d'amore. Questa solidità ha permesso un passaggio di testimone sereno, con Pisani che avrebbe accolto positivamente l'ingresso del nuovo compagno nella vita della sua ex. Nell'articolo si precisa che Angelo Pisani sarebbe ancora "emotivamente molto legato alla ex moglie" e che avrebbe accettato il nuovo fidanzato della ex moglie soprattutto per amore della loro figlia, la quale ha già conosciuto l'attore di Mare Fuori.

Chi è l'attore che ha conquistato il cuore di Katia Follesa

Classe 1973, palermitano, Vincenzo Ferrara ha costruito tutta la sua carriera a teatro. Dopo anni di gavetta, prima con il Gruppo della Rocca e poi presso la Scuola del Teatro Biondo di Palermo, ha cominiciato a lavorare in una serie di fiction – da Un posto al Sole a Don Matteo – fino ad arrivare al ruolo che gli ha regalato il successo, quello dell'educatore Beppe Romano in Mare Fuori.