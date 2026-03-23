Angelo Pisani e il rapporto con Katia Follesa dopo la rottura: “Anni impegnativi, ma ora stiamo bene”

Angelo Pisani ha raccontato in che rapporti è oggi con Katia Follesa, sua ex compagna, con cui ha annunciato la rottura nel settembre 2024. “Sono stati anni impegnativi, ora stiamo bene”, ha svelato.

Dopo quasi 20 insieme, nel settembre 2024, Angelo Pisani e Katia Follesa hanno annunciato la rottura. "Il problema è che non litigavamo mai", ha raccontato la comica- ospite del podcast di Alessandro Cattelan- a proposito delle motivazioni. Nonostante non siano più una coppia, continuano a lavorare insieme e a rimanere uniti per il bene della figlia.

"Insieme a mia figlia, resta il grande amore della mia vita", ha spiegato Pisani in un'intervista al Corriere della Sera, svelando in che rapporti è oggi con Follesa. Tra loro nessun rancore ma un sentimento che non era più lo stesso di un tempo: "Dopo tanti anni ci siamo guardati in faccia e abbiamo ammesso che il nostro amore era cambiato. Lei per me resta famiglia". Ad oggi continuano a essere una coppia artistica, mentre nel privato non lo sono più, pur rimanendo uniti per il bene della figlia: "Abbiamo un bell'equilibrio, ma cambiare vita a quasi 50 anni non è stato semplice. Abbiamo maturato questa scelta mentre eravamo in tour insieme. Sono stati anni impegnativi, ma ora stiamo bene".

La coppia aveva scelto di vivere in realtà "due separazioni", una nel privato e l'altra annunciata pubblicamente: "Ci siamo separati una prima volta, bene, la seconda ancora meglio perché abbiamo portato avanti uno spettacolo teatrale insieme". La comica ha spiegato che Pisani rimarrà sempre il suo punto di riferimento quando si tratta di lavoro: "Quando mi propongono qualcosa, dato che lui è la persona che mi conosce di più ed è un comico bravissimo, la prima persona che chiamo è lui". La figlia Agata attualmente vive con la madre ma vede il padre durante il weekend: "Ora che ci siamo allontanati comunque stiamo bene e spesso insieme, andiamo a cena insieme". Per quanto riguarda l'amore, Follesa ha voltato pagina dopo Pisani ed è oggi fidanzata con Vincenzo Ferrara, attore di Mare Fuori, con cui sono già avvenute le "presentazioni ufficiali".