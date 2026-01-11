Bisio geloso di Vanessa Incontrada: “Gigi D’Alessio imbarazzato davanti a me, sa che sono il suo primo partner”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Verissimo 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un sodalizio che dura da trent’anni, fatto di complicità rara e un affetto che travalica lo schermo. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio sono tornati nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo per celebrare la loro carriera e l’imminente ritorno alla guida di Zelig. Un’intervista che ha oscillato tra la profonda commozione per la vita privata dell'attrice e l’ironia tagliente di Bisio, che ha rivendicato con orgoglio il suo ruolo di "primo partner" televisivo.

La gelosia di Bisio per Gigi D'Alessio: "Era imbarazzato"

Il momento più divertente dell'intervista è stato dedicato alla "gelosia" professionale di Bisio verso Vanessa Incontrada. Punzecchiato sul fatto di mal sopportare i colleghi che negli anni l'hanno affiancata, da Alessandro Siani a Gigi D'Alessio (con cui lei ha condotto lo show Insieme), l'attore ha risposto con la sua solita verve: "È un po' sì, sono geloso. Sono stato loro ospite e ho visto Gigi D'Alessio molto imbarazzato, perché sapeva che sono il suo primo partner, era imbarazzato davanti a me". Un’affermazione che ha scatenato le risate in studio, con Incontrada che ha ammesso di aver sempre stuzzicato l'amico su questo punto: "Mi sono sempre chiesta se facessi un programma con un altro uomo come reagirebbe sul serio".

Il matrimonio con Rossano Laurini e la "delusione" di Bisio

Oltre al lavoro, c'è spazio per la vita privata. Vanessa Incontrada si prepara infatti a sposare il compagno Rossano Laurini a fine estate, dopo anni di amore e un figlio, Isal. Proprio su questo evento, Bisio ha letto una lettera ironica e toccante, scherzando sul suo mancato coinvolgimento "ufficiale": "Cara Vanessa, abbiamo tanta confidenza, ma alcune cose non ce le siamo mai dette. Ci sono rimasto molto male quel giorno quando mi hai telefonato per dirmi che ti sposavi e non hai accennato al fatto che avrei potuto essere il tuo testimone o il tuo sposo". Un legame che Vanessa ha definito indissolubile: "Lui è una delle persone più importanti della mia vita". Ma anche in questo momento di massima dolcezza, Bisio non ha saputo resistere, chiudendo il blocco con l'ennesima frecciata al rivale del momento: "Sì, ma anche Gigi D'Alessio è importante!".