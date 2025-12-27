Katia Ricciarelli su Pippo Baudo: “Facevo le valige ma poi speravo mi fermasse, non lo faceva e andavo in hotel”

Katia Ricciarelli racconta il matrimonio con Pippo Baudo, terminato anni prima della sua morte. Ma a Storie al bivio, di fronte a Monica Setta, la cantante non è entrata nel merito delle polemiche che hanno spinto l’assistente del suo ex marito a diffidarla.

Ospite di Monica Setta a Storie al bivio weekend, Katia Ricciarelli è tornata a parlare del suo matrimonio con Pippo Baudo ma, a differenza di quanto accaduto negli ultimi mesi, la cantante non è tornata a scagliarsi contro l’assistente del suo ex marito, che aveva deciso di diffidarla dopo alcune dichiarazioni. La soprano ha preso le distanze da quello che aveva rischiato di diventare un campo minato, limitandosi a parlare esclusivamente del rapporto con Pippo, terminato nel 2004 dopo 18 anni d’amore.

Il riferimento a Tiziana, figlia di Pippo Baudo

A una domanda della conduttrice Monica Setta, Katia si è limitata a rispondere di avere partecipato alla camera ardente di Pippo, occasione durante la quale avrebbe riabbracciato Tiziana, figlia del conduttore, senza però avvicinarsi agli altri familiari presenti né all’assistente Dina Minna, cui il conduttore ha lasciato una parte sostanziosa della sua eredità.

Qualche mese fa, Ricciarelli si era scagliata con violenza contro la donna, accusandola di avere contribuito al suo allontanamento da Pippo e di non averle permesso di stargli vicino nei suoi ultimi mesi di vita. Una versione dei fatti smentita da Gianfranco Magalli, amico del conduttore, secondo il quale sarebbe stato lo stesso Baudo a chiedere di non essere messo in contatto con la sua ex moglie.

La crisi durante il matrimonio e le volte in cui Ricciarelli ha lasciato la loro casa

Per evitare di scatenare nuovi malumori, su Rai2 Katia si è limitata a parlare del rapporto con l’ex marito e delle critiche vissute e superate durante la loro lunga storia d’amore. Ricciarelli ha ammesso di essere stata gelosissima dell’ex marito, anche in considerazione del gran numero di belle donne che lo hanno sempre circondato a causa del suo lavoro.

Ha inoltre aggiunto che in più occasioni avrebbe lasciato la casa coniugale per rifugiarsi in un albergo poco lontano: “Quando litigavamo mettevo in valigia solo cose che non si rovinavano con la speranza che Pippo mi richiamasse, ma lui non lo faceva mai. A quel punto me ne andavo nell’albergo più vicino, il cui personale mi guardava stranito. Sapevano che abitavo lì vicino. Ma non hanno mai osato chiedere. Poi tornavo sui miei passi, oppure era lui a chiedermi di tornare a casa”.