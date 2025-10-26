Arisa e l’amore dopo la rottura da Walter Ricci: “C’è una persona. Ai figli non penso più come prima”

Arisa ha parlato per la prima volta della sua vita sentimentale dopo la rottura da Walter Ricci, annunciata a marzo e con cui pare ci fosse stato un ritorno di famma. La cantante ha fatto sapere a Silvia Toffanin: “C’è una persona speciale a cui penso più delle altre”.

Arisa sta vivendo un momento sereno nella sua vita privata e lavorativa. Dopo la fine dell'amore con Walter Ricci, annunciato a marzo e con cui ci sarebbe stato un ritorno di fiamma a marzo, la cantante avrebbe ritrovato la sua dimensione e sarebbe profondamente cambiata, anche grazie a un percorso di "ricerca spirituale". "Mi fanno male le delusioni, sia in amore che in amicizia, ci metto un po' a riprendermi", ha raccontato.

Arisa parla della sua situazione sentimentale

Risale a marzo la notizia della fine dell'amore tra Arisa e Walter Ricci e, da allora, la cantante non ha più parlato pubblicamente della sua vita privata. È tornata a farlo nello studio di Verissimo, durante la puntata del 26 ottobre, raccontando a Silvia Toffanin di essere "sola", ma con una precisazione: "C'è sempre qualcosa che belle in pentola, una persona a cui pensi più delle altre. C'è anche adesso". La cantante però non si è sbilanciata troppo a riguardo e non ha voluto rivelare ulteriori dettagli. Al momento è quindi single ma nei suoi pensieri c'è qualcuno di speciale.

La fine dell'amore con Walter Ricci

Riguardo la fine dell'amore con Walter Ricci, Arisa ha più volte raccontato di essersi sentita "sfruttata", convinta che la persone al suo fianco fosse innamorata del suo personaggio e non della sua persona. "Capita a tutte le persone che fanno questo lavoro. Non sai se ti stanno vicino davvero o solo per fama. Ho vissuto delle storie bellissime, che mi hanno dato tantissimo. Quando inizio una relazione, penso sempre che sia per sempre", ha spiegato a Silvia Toffanin. Tra i suoi desideri, anche quello di avere una famiglia: "La vorrei, ma non ci penso più come prima. Ho capito di averne già una, la mia e il pubblico che mi sostiene".