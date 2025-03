video suggerito

Arisa rompe il silenzio sulla rottura da Walter Ricci: “Si era innamorato del mio personaggio, non di me” Arisa ha rotto il silenzio sulla fine dell’amore con Walter Ricci, dopo che il musicista aveva annunciato la rottura. Come riporta il settimanale Oggi, la cantante ha spiegato perché è finita: “Si era invaghito del personaggio e non di me”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arisa ha rotto il silenzio sulla fine dell'amore con Walter Ricci. Dopo le parole del musicista e cantante jazz, che in un'intervista al Corriere della Sera aveva annunciato la rottura, la cantante ha commentato per la prima volta la vicenda. A farlo sapere il settimanale Oggi. I due avevano pubblicato i primi scatti insieme sui social lo scorso luglio, ufficializzando la frequentazione.

Le prima parole di Arisa sulla rottura da Walter Ricci

Walter Ricci aveva fatto sapere che la storia d'amore con Arisa era finita perché entrambi volevano concentrarsi sulle rispettive carriere. "Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a cresce professionalmente", aveva raccontato il musicista. Secondo il settimanale Oggi, però, la cantante non avrebbe gradito quelle parole nei suoi confronti e a persone vicine ha spiegato: "Il mio ex fidanzato si era innamorato del mio personaggio. Era invaghito di Arisa e non di Rosalba".

La storia d'amore tra Arisa e Walter Ricci

Arisa e Walter Ricci hanno ufficializzato la loro storia d'amore la scorsa estate, quando per la prima volta hanno pubblicato alcuni scatti insieme sui social. I due si sono conosciuti per caso a Palermo, come aveva raccontato il musicista in un'intervista al Corriere: "In aeroporto. È subito scoppiato qualcosa ed è incominciata una relazione". La cantante aveva anche parlato dell'idea di costruire una famiglia e a tal proposito, il jazzista aveva precisato: "Quando si è molto presi si dicono certe cose… Siamo stati insieme quasi nove mesi e siamo stati molto bene. Poi ci si rende conto che è meglio fermare la barca".