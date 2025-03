Katia Ricciarelli a Verissimo: “Invecchiare con Pippo Baudo è stato un dono”

Katia Ricciarelli è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin a "Verissimo", dove ha aperto il suo cuore parlando della sua vita privata e professionale, soffermandosi in particolare sul rapporto con l'ex marito Pippo Baudo. Ecco cosa ha detto.

La Ricciarelli ha raccontato con nostalgia gli anni trascorsi insieme al conduttore, sottolineando come erano due persone molto diverse, ma complementari. La televisione era il mondo di Pippo Baudp, mentre Katia Ricciarelli veniva dall'opera. Eppure, la coppia ha comunque trovato un equilibrio per un certo tempo che ha permesso a entrambi di crescere insieme.

La carriera di Ricciarelli è iniziata negli anni '60, quando si è imposta all'attenzione generale grazie alla sua voce potente e raffinata. Nel corso degli anni, ha collaborato con alcuni dei più grandi direttori d'orchestra e ha interpretato ruoli iconici dell'opera, da Verdi a Puccini, confermandosi una delle artiste italiane più apprezzate a livello internazionale. Ha cantato alla Scala di Milano, al Metropolitan di New York, al Covent Garden di Londra, e in tanti altri teatri celebri, riscuotendo un enorme successo. La cantante non ha mai conosciuto il padre biologico.

Mio papà le disse una bugia grossa: "Quando rientriamo in Italia, ci sposiamo". Lei ci ha creduto, ma quando arrivarono alla stazione, in Veneto, trovarono la moglie di lui con un bambino che l'aspettava. Non gli permise mai di vedermi e a me non mancava. Pensa quanto mi ha amata la mamma per riuscire a non farmi sentire la mancanza di un padre.