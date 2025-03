video suggerito

Sara Ricci: "Il mio ex aveva 22 anni in meno di me, non volevo innamorarmi. Pensavo di essere rimasta incinta" Ospite di Caterina Balivo, l'attrice Sara Ricci ha parlato della sua relazione con Simone Venerelli, di 22 anni anni più giovane. I due hanno spiegato perché si sono lasciati.

Sara Ricci è stata ospite della trasmissione La Volta Buona in onda lunedì 31 marzo su Rai1. Con lei nel salotto di Silvia Toffanin anche Simone Venerelli, il suo ex ragazzo di 22 anni più giovane. L'attrice ha raccontato come si sono conosciuti, ribadendo per la seconda volta nella trasmissione – lo aveva già detto nella puntata del 24 marzo – di aver avuto spesso compagni più piccoli di lei.

Sara Ricci: "Simone ha 22 anni meno di me. Ci siamo lasciati perché non volevo innamorami"

Sara Ricci e l'ex fidanzato Simone, con cui è rimasta in ottimi rapporti, hanno raccontato la loro storia d'amore e il motivo della fine della loro relazione. "Quando mi sono fidanzato con Sara avevo 30 anni. Lei non sembrava avesse quell’età. La nostra forza è sempre stata l'ironia, il non prendersi mai troppo sul serio" ha spiegato il giovane. L'attrice ha rivelato come si sono conosciuti: "A unirci è stata la sua intelligenza emotiva, non c'è mai stato nessun tipo di tabù. Lui faceva il vigilante al Circeo e mi ha fermata mentre guidavo perché non avevo il pass". Simone ha aggiunto: "Arrivava con la macchina, sfrecciando a 200 all'ora, mi stava per prendere e da lì è nata quest'amicizia. Le ho chiesto il numero di telefono, ma ho sbagliato il nome, pensavo si chiamasse Tiziana. Non sapevo che fosse un'attrice, l'ho scoperto dopo due tre giorni ". Alla domanda sul perché abbiano rotto, l'attrice ha risposto: "Io l'ho lasciato perché gli ho detto ‘Se ci innamoriamo poi è un problema'".

Sara Ricci: "Pensavo di essere rimasta incinta"

Sara Ricci ha poi raccontato un episodio vissuto con Simone:

Pensavo di essere rimasta incinta perché non mi venivano più le mestruazioni. Lui voleva un bambino. Io no, mamma a 53 anni? Abbiamo 22 anni di differenza.. Ma alla fine ho scoperto che era l'inizio della menopausa.