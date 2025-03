Sara Ricci: “Un 23enne mi ha fatto una corte spietata, non ho potuto rifiutare. Mi piacciono i ragazzi più giovani”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della puntata del programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo, ovvero La volta Buona, Sara Ricci ha raccontato apertamente di aver avuto delle relazioni amorose con uomini più giovani di lei che di anni ne ha 53. Quello della differenza d'età in una coppia, in cui la donna è più matura rispetto all'uomo che ha al suo fianco, sembra essere particolarmente un tema particolarmente caldo, affrontato in più occasioni anche da donne dello spettacolo.

Sara Ricci e la differenza d'età in amore

L'attrice, seduta nel salotto televisivo di Caterina Balivo, ha raccontato di aver avuto spesso relazioni con compagni più giovani, dal momento che la differenza d'età non è mai stata per lei un problema e nemmeno per le persone in cui si è imbattuta. Ricci, infatti, ha raccontato:

Un ragazzo di 23 anni, mi ha fatto una corte sfrenata, non ho potuto rifiutare. Con un altro ragazzo di 34 anni, invece ero coetanea con la mamma e a lui infastidiva sempre che lo dicessi. Per me il fatto di scendere sempre di più con l'età è una deresponsabilizzazione e una volontà di non invecchiare

L'indipendenza economica nella coppia

In questo contesto, però, la conduttrice ha poi posto un'altra questione quella della stabilità economica del partner che, magari, può avere un certo peso all'interno di una relazione. A questo proposito, Sara Ricci ha rivelato di non aver mai vissuto come un problema il fatto di guadagnare di più o di essere la persona indipendente della coppia, anzi, facendo delle valutazioni ha anche preferito questa dinamica di coppia, proprio per godere appieno della possibilità di viversi una frqeuentazione senza paletti di alcun tipo:

Il mio lavoro non mi pesava nella relazione, ho pagato più di qualche cena perché sono sempre stata molto generosa e quindi ho pensato: "Se devo farlo, tanto vale che mi prendo il partner giovane.