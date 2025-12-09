Arisa cerca l’uomo ideale con le app di incontri: “Sottona, con uno sono diventata esagerata ed è sparito”

Prosegue la ricerca dell’uomo ideale di Arisa che confida di avere deciso di rivolgersi alle app di incontri per trovare il compagno della sua vita. Intervistata da Alessandro Cattelan nel corso dell’ultima puntata del podcast Supernova, Arisa ha raccontato di non essere ancora riuscita a incontrare nessuno degli aspiranti futuri fidanzati conosciuti virtualmente su Raya, l’app che ha dichiarato di utilizzare.

Iscritta con il suo vero nome, ha ammesso di essere entrata in contatto principalmente con uomini stranieri, ma il fatto di dover sostenere un’intera conversazione in inglese, alla lunga, la stancherebbe. Solo uno, tra i diversi conosciuti, sarebbe riuscito davvero a incuriosirla. Si tratterebbe di un aspirante fidanzato originario di Copenaghen. Ma la loro conoscenza sarebbe finita male. “Sono diventata sottona in dieci secondi. Mi piaceva troppo e io ero diventata esagerata, così mi ha lasciata perdere”, ha raccontato sconfortata Arisa.

Il vecchio appello su Instagram, con la foto di nudo

Non è la prima volta che Arisa prova ad approfittare dello spazio virtuale offerto dai social per cercare un compagno. Qualche anno fa, via Instagram, la cantante lanciò un appello diventato rapidamente virale a causa di un particolare: a quella richiesta era associata una foto di Arisa completamente nuda, uno scatto che aveva fatto il giro della rete. Abbinata a quell’immagine volutamente travolgente, c’era una lista di caratteristiche che un uomo avrebbe dovuto imprescindibilmente possedere per sperare di avere con lei una chance.

Arisa e le relazioni importanti: gli ultimi compagni tenuti lontani dalla ribalta

Sono tre le storie d’amore che Rosalba Pippa ha deciso di condividere con il suo pubblico. Il primo compagno,Giuseppe Anastasi, è l’uomo con il quale la cantante stava vivendo una lunga relazione all’epoca in cui divenne famosa con la canzone Sincerità. Con il crescere della popolarità di Arisa, la loro storia terminò quasi naturalmente, senza che i due restassero in cattivi rapporti. Successivamente, Arisa è stata legata a lungo all’agente televisivo Andrea Di Carlo, con il quale ha vissuto una storia d’amore alla luce del sole. Tornata single dopo la separazione da quest’ultimo, la cantante si è innamorata del ballerino e maestro di danza Vito Coppola, conosciuto a Ballando con le stelle. Lo sportivo è stato l’ultimo fidanzato noto di Arisa che, da quel momento in poi, ha scelto di blindare la sua vita privata e vivere le successive relazioni lontano dalle luci dei riflettori.