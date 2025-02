video suggerito

Carlotta e Giuseppe Anastasi rifanno La notte di Arisa: la nuova versione dopo il successo a Ora o mai più L'ultima puntata di Ora O Mai Più ha visto Loredana Errore vincere con La Notte di Arisa. Carlotta, anche lei concorrente del programma, ha proposto su Instagram una nuova versione del brano, insieme a suo marito, autore della canzone, Giuseppe Anastasi.

A cura di Vincenzo Nasto

Carlotta, via Instagram e Rai Play

Dopo il successo nell'ultima puntata di Ora O Mai Più di Loredana Errore con La Notte, il brano scritto per Arisa dall'autore Giuseppe Anastasi, è arrivata una nuova versione del brano. Questa volta infatti, pubblicata sui profili Instagram di Carlotta, anche lei concorrente del programma, e suo marito Anastasi, i due hanno voluto reinterpretare la canzone con chitarra e voce. Tutto era cominciato durante l'ultima puntata, quando Donatella Rettore aveva fatto riferimento all'autore del brano La Notte, proprio Anastasi, che a quell'epoca di Arisa era il fidanzato. Ma non solo, perché Anastasi ha firmato anche altri successi nella discografia della cantante lucana, dall'exploit con Sincerità a Malamorenò, passando per Controvento.

Anastasi e Carlotta insieme sulle note di La Notte di Arisa

Nel video, alle strofe cantate da Carlotta, si aggiunge la voce di Anastasi nel ritornello che accompagna con la chitarra. Una nuova dimensione per il brano presentato al Festival di Sanremo 2012 da Arisa, che si fermò solo al secondo posto finale. Durante la serata cover, Arisa aveva interpretato la canzone con Mauro Ermanno Giovanardi. Proprio durante l'ultima puntata di Ora O Mai Più, Carlotta invece si era esibita, insieme all'originale interprete Donatella Rettore con Lamette. La canzone ha fatto anche parte dell'ultimo festival di Sanremo, nella serata cover, quando il gruppo punk-pop La Sad aveva invitato proprio Rettore a esibirsi con loro. La collaborazione è entrata a far parte anche dell'ultimo lavoro discografico della band.

Come Ora O Mai più sta riaccendendo i riflettori su autori come Carlotta e Pierdavide Carone

Ma nel segmento finale dello scambio tra Rettore, il conduttore Liorni e Carlotta c'era stata una promessa, fatta proprio dalla cantante, che non aveva mai interpretato un testo scritto dal marito: "Ci stiamo lavorando. Non ha mai scritto una canzone per me perché io fino a questa occasione, negli ultimi anni, da quando stiamo assieme non ho avuto questa esigenza di pubblicare canzoni, adesso gli ho detto di mettersi al lavoro perché dobbiamo darci da fare". Ora O Mai è ormai diventato un contenitore musicale che costruisce attorno alla dimensione storica dei giudici e degli artisti, che si interscambiano durante le esibizioni, in grado di accendere di nuovo le luci artisti nell'ombra negli ultimi anni. È il caso anche di Pierdavide Carone, che nelle prime puntate aveva raccolto gli applausi del pubblico televisivo e non solo per le interpretazioni di Di Notte e Dio Come Ti Amo con Gigliola Cinguetti.