Carlotta sul marito che ha scritto La Notte per Arisa, sua ex compagna: "Mai scritto per me, per ora" Durante l'ultima puntata di Ora o mai più, Carlotta ha spiegato perché il marito, Giuseppe Anastasi che ha scritto La notte per l'ex compagna Arisa, non ha ancora scritto una canzone per lei.

A cura di Redazione Music

Carlotta e Arisa

Durante l'ultima puntata di Ora o mai più c'è stato uno strano incrocio. La vincitrice della serata, Loredana Errore, infatti, si è esibita assieme a Marco Masini ne La notte, canzone che Arisa ha portato al secondo posto del Festival di Sanremo 2012 vinto da Emma con Non è l'inferno. Quella canzone resta senza dubbio una delle più amate tra quelle interpretate sul palco dell'Ariston negli ultimi anni e di certo una delle più amate di quelle incluse nel repertorio della cantante lucana. La notte fu scritta, come altre delle sue canzoni famose, da Giuseppe Anastasi che all'epoca, di Arisa era il fidanzato.

Chi è Giuseppe Anastasi

Ne è passata di acqua sotto ai ponti e di anni, soprattutto e oggi Anastasi è il marito di Carlotta, un'altra delle protagoniste della trasmissione condotta da Marco Liorni. Durante la votazione da parte dei giudici, Donatella Rettore ha cercato di far riferimento proprio al fatto che a scrivere quella canzone fosse il marito di Carlotta, ma Liorni l'ha stoppata, facendo capire che quello arabbe stato argomento di un blocco successivo e infatti così è stato. Subito dopo l'esibizione di Loredana Errore, infatti, è stata la volta proprio di Carlotta che si sarebbe esibita in Lamette, canzone della stessa Rettore con cui avrebbe duettato.

La canzone di Anastasi per Carlotta

E a quel punto, proprio mentre la introduceva sul palco, Liorni ha fatto riferimento al fatto che La notte fosse stata scritta proprio da Anastasi, che tra le altre ha scritto pure brani come Sincerità e Malamorenò e Controvento sempre per Arisa ma anche Il diario degli errori e La vita breve dei coriandoli di Michele Bravi. Liorni ha chiesto a Carlotta proprio quando avrebbe scritto una canzone per lei: "Ci stiamo lavorando. Non ha mai scritto una canzone per me perché io fino a questa occasione, negli ultimi anni, da quando stiamo assieme non ho avuto questa esigenza di pubblicare canzoni, adesso gli ho detto di mettersi al lavoro perché dobbiamo darci da fare"