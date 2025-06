video suggerito

Arisa è un patrimonio della musica italiana: perché il 2025 potrebbe aprire una nuova fase della sua carriera Potrebbe essere il momento del ritorno per Arisa: la cantante lucana ha da poche ore vinto il Nastro D'Argento per il brano Canta Ancora, dopo il successo della scorsa estate Baciami Stupido.

A cura di Vincenzo Nasto

Alcuni indizi ci dicono che Arisa potrebbe tornare con un nuovo disco ufficiale: sembrano riallinearsi tutte le condizioni per far sì che la cantante di Pignola torni da protagonista, a quattro anni dall'ultimo progetto: Ero romantica del 2021. Solo poche ore fa, infatti, la cantante è stata premiata con il Nastro d’Argento 2025 per la Migliore Canzone Originale, assegnatole per Canta Ancora. Si tratta del brano scritto e interpretato da Arisa, con le musiche di Giuseppe Barbera, diventata la colonna sonora del film Il ragazzo dai pantaloni di rosa di Margherita Ferri. Allo stesso tempo, a Lele Marchitelli è andato il Nastro D'Argento per le musiche di Parthenope di Paolo Sorrentino. Ma il successo di Canta Ancora ha collezionato numeri anche su TikTok, dove il brano è stato utilizzato in oltre 11mila video sulla piattaforma: non solo riprese della pellicola, ma anche il racconto di storie personali e alcune delle reaction all'ultima scena del film in sala.

Il successo di Canta Ancora e Baciami Stupido

Canta ancora potrebbe diventare il singolo giusto per aprire la nuova fase della carriera della cantante lucana, che segue l'uscita di Baciami stupido, un brano sicuramente dai toni più leggeri rispetto alla canzone vincitrice del nastro d'argento. Un esperimento musicale che trae le sue origini proprio dall'ultimo album della cantante Ero romantica. In quell'occasione, Arisa aveva sottolineato la necessità di un progetto con due anime ben distinte anche nelle sue melodie: da una parte una dimensione elettro-pop più leggera, che apriva poi la strada alle sue storiche ballad. Un esempio? La transizione tra i brani Maddalena e Licantropo, due esperimenti in cui l'elemento "elettronica" guidava lo spirito di Arisa, ammorbidendosi poi tra le batterie di Cuore.

Da Sanremo 2021 a Ballando con le stelle con Vito Coppola

Nel frattempo, negli ultimi anni, Arisa ha avuto la possibilità di fare alcune delle esperienze più importanti sul piccolo schermo. Infatti, dopo l'ultima partecipazione da concorrente al Festival di Sanremo nel 2021 con Potevi fare di più, la cantante è stata prima una delle giudici del Serale di Amici, prima di aprire la sua avventura a Ballando con le stelle cib Vito Coppola. E poi anche coach e giurata per le due versione di The Voice, rispettivamente Kids e Senior. Nel 2022 la cantante ha anche aperto la sua prima etichetta indipendente dal titolo Pipshow per poi pubblicare il singolo Verosimile e l'Ep Ricominciare ancora. Quella che sembra una svolta nella sua vita professionale, il lavoro in televisione, che continua anche con alcune partecipazioni a Viva Rai 2!, si delinea anche con l'uscita del nuovo brano nel 2024.

Baciami Stupido, Sanremo 2025 e il Concertone del Primo Maggio: il futuro di Arisa

Stiamo parlando di Baciami stupido: la canzone infatti, scritta peraltro anche da Riccardo Zanotti e Pacifico, ha un buon successo in streaming, superando il milione di stream su Spotify. A 4 anni di distanza, decide di ritornare da ospite sul palco del Festival di Sanremo, interpretando Say Something di A Great Big World e Christina Aguilera con Irama, piazzandosi al 6° posto nella serata. Successivamente parteciperà anche al Concertone del Primo Maggio di Roma con Democrazia e Canta Ancora, mentre solo due settimane fa ha cantato l'Inno di Mameli per la parata della Festa della Repubblica ai Fori Imperiali, accompagnata dalla Banda Interforze.

E proprio sul suo profilo Instagram, negli scorsi mesi, sono comparse alcune foto in studio che la ritraggono insieme ai collaboratori, tra cui Galeffi (uno degli autori più interessanti del panorama italiano). Non è ancora possibile sapere se in questi ultimi mesi Arisa stia lavorando al suo prossimo progetto, mentre sono già disponibili i biglietti per il suo prossimo concerto il 28 agosto a Taormina, quando collaborerà con l'Orchestra sinfonica della Magna Grecia. Non è impossibile pensare che possa ritornare con un singolo estivo e presentarlo in quell'occasione.