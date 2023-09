Chi è Andrea Di Carlo, ex fidanzato di Arisa e manager di personaggi dello spettacolo Andrea Di Carlo è un manager dello spettacolo: avrebbe 44 anni e segue numerosi personaggi noti nel mondo della tv e della musica italiana. Ex fidanzato di Arisa, nel 2021 ha deciso di interrompere la relazione con la cantante annullando così il matrimonio.

A cura di Gaia Martino

Andrea Di Carlo è l'ex fidanzato di Arisa. Avrebbe 44 anni ed è un manager molto noto nel mondo dello spettacolo, segue nomi famosi del mondo dello spettacolo e della musica, da Renato Zero a Wanda Nara, così come Anna Pettinelli. Con quest'ultima si rese protagonista di un rumors secondo il quale avevano intrapreso una relazione, poi smentita dall'attuale prof. della scuola di Amici. Andrea Di Carlo e Arisa sono stati insieme per circa un anno: usciti allo scoperto nel 2020, si sono lasciati nel 2021 dopo un tira e molla. Poco dopo è arrivato Vito Coppola nella vita della nota cantante, ballerino con il quale ha avuto una breve ma intensa storia d'amore.

Chi è Andrea Di Carlo, manager nel mondo dello spettacolo ed ex fidanzato di Arisa

Andrea Di Carlo è un personaggio piuttosto influente nel mondo della televisione. È un manager e segue molti personaggi dello spettacolo e della musica italiana, come Wanda Nara, Adriana Volpe, Renato Zero, Valeria Marini, Stefania Orlando. Avrebbe 44 anni stando a quanto rivela la cronaca rosa sul suo conto: nato il 6 febbraio, è stato sposato in passato e dall'amore con l'ex moglie sono nati tre figli. In un post sul suo profilo Instagram condiviso lo scorso 9 marzo parlò della sua famiglia: "Penso che qualsiasi cosa mi accada o per tutte le volte che cadrò e ricadrò, poi troverò grazie a voi la forza di tornare in piedi, pronto a scontrarmi con la vita, con il lavoro, con gli amori".

La storia d'amore finita tra Andrea e Arisa dopo la proposta di matrimonio

Andrea Di Carlo e Arisa

Tra Arisa e Andrea Di Carlo l'amore è scoppiato tra un rapporto di lavoro e l'altro. Beccati più volte intenti a scambiarsi abbracci e baci tra le vie milanesi hanno dovuto ufficializzare una storia di cui in pochi erano a conoscenza. Nel dicembre 2020 uscirono allo scoperto su Instagram con alcune immagini che li ritraevano durante un bacio. La storia tra i due si è definitivamente conclusa nel marzo 2021, dopo svariati tira e molla e anche la promessa di un matrimonio, poi annullato. Fu lui a raccontare al settimanale Oggi di aver chiuso la relazione perché non si sentiva riconosciuto da lei come fidanzato: "Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea. L'amore è per i coraggiosi ed io lo sono, e quando ami lasci libero chi non è un grado di prendersi impegni. Passo e chiudo".

Il gossip con Anna Pettinelli, poi smentito

Dopo la fine della storia con Stefano Macchi, Anna Pettinelli è stata avvistata più volte in compagnia di Andrea Di Carlo. Diversi scatti condivisi su Instagram e le numerose cene insieme sembravano essere un chiaro indizio di una presunta relazione appena nata. Lo scorso 6 luglio in un'intervista a Tag24 la maestra della scuola di Amici ha però smentito ogni indiscrezione con queste parole: "Io in questo momento sono molto tranquilla. Andrea è il mio agente e basta. Forse verrà e se ci fate una foto ricominciamo? È solo il mio agente".