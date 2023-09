Le parole di Andrea Di Carlo dopo l’intervista di Arisa a Belve: c’è una verità che è stata nascosta Dopo l’intervista di Arisa nella prima puntata di Belve e il riferimento velato alla loro storia, parla Andrea Di Carlo che conferma che il rapporto tra i due non è ancora chiuso, ma c’è solo un’altra verità ancora da svelare.

L'esordio di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani in prima serata su Rai 2, è stato uno degli eventi più attesi della stagione televisiva come hanno dimostrato i buoni ascolti tv. Tra gli ospiti della serata c'era Arisa e l'artista ha fatto riferimenti poco velati al suo ex compagno Andrea Di Carlo, manager televisivo e storico ex manager della stessa cantante. In un'intervista a MowMag, Di Carlo racconta la sua verità tra momenti belli e tristi della loro storia d'amore, delle frecciatine che si scambiano ancora oggi e delle speranze di un ritorno insieme.

Le frecciatine pesanti tra i due

Andrea Di Carlo, quando gli è stato chiesto se aveva visto l'intervista di Arisa a "Belve", ha confessato di non averlo fatto: "Io, Rosalba quando va in televisione non la guardo mai", ha affermato. La cosa più importante che viene fuori da questa intervista è che la storia pare che non sia completamente chiusa, o che almeno non lo sia stata mai perché "le storie finiscono anche per troppo amore". Sulle frecciatine che si scambiano, Di Carlo spiega che lui è sempre stato il primo ad esserci "andato giù pesante" pubblicamente, ma che Arisa è mediaticamente molto più forte di lui:

Io a volte ci vado giù pesante, perché lei fa cose che non mi piacciono. Vedi il suo post, quello in cui scrive “cerco marito massimo 45 anni, solo etero”: io ho appena 46 anni. Lei è una molto mirata in queste scelte… Io ho cercato una sorta di tregua che potesse essere di amicizia, ma lei è sempre stata l’amore della mia vita, per cui io non le voglio fare del male. Mi rendo conto, però, che ogni volta che faccio qualcosa lei reagisce in modo molto più importante di me. Questo mi colpisce ancora di più.

La verità sulla "schiava sessuale"

Nel corso dell'intervista a Belve, Arisa ha confessato di aver avuto un momento in cui si è sentita, consapevolmente, una "schiava sessuale". Anche qui, Andrea Di Carlo ha chiarito che era un gioco che faceva per soddisfare i desideri di Arisa: "In una coppia c'è chi comanda e chi è comandato. Però è un gioco che si svolge nel letto e una volta che esci ognuno continua la sua vita". Andrea Di Carlo ha poi ammesso un dato fondamentale e ha raccontato la verità che nel corso dell'intervista è stata nascosta: "Una volta che tocchi il paradiso non è che poi torni indietro", ammettendo quindi che non ci sarebbe stata una chiusura definitiva: "Noi eravamo una coppia formidabile, solo che lei ora fa fatica ad amare", ha concluso Di Carlo.