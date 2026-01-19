Anticipazioni Uomini e Donne 19 gennaio: Gemma è convinta che Mario non la “scelga” a causa di Gianni e Tina

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata oggi 19 gennaio. Centrale ancora la figura di Gemma Galgani e i suoi sentimenti per Mario Lentini.

Le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata registrata oggi, 19 gennaio, fornite in anteprima da Fanpage, vedono ancora una volta Gemma Galgani al centro dello studio. La dama è convinta che Mario Lentini provi qualcosa nei suoi confronti, ma che si trattenga per paura degli attacchi di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Così non è e, come aveva già fatto a Verissimo, l’uomo ribadisce che tra lui e Gemma può esserci solo amicizia e non potrà nascere alcuna storia d’amore. Nonostante questo, la dama fa fatica ad accettare la realtà e continua a credere che il cavaliere non si lasci andare per timore dei giudizi in studio.

Spazio anche a Sabrina, che è uscita a cena con Nicola. Entrambi raccontano di aver trascorso una bella serata e di voler proseguire la loro conoscenza. La dama, tuttavia, continua a frequentare anche Carlo, con cui si vede ormai da circa due mesi. Ma quest’ultimo, a sorpresa, prende una decisione: nonostante il tempo e le attenzioni dedicate a Sabrina, è convinto che la donna non arriverà mai a provare per lui lo stesso sentimento. Per questo motivo, il cavaliere sceglie di lasciare il programma.

Le novità nel trono di Sara: continua la conoscenza con Raien

Continua invece la conoscenza tra Sara e Simone. I due sono usciti insieme e lui le ha parlato della sua famiglia, spiegandole di desiderare una donna come lei. In studio, Simone racconta di aver pensato molto a Sara e le propone di andare in Sicilia per trascorrere una giornata insieme. Anche la giovane ammette di aver pensato a lui e di aver apprezzato il suo atteggiamento maturo durante l’esterna.

Più complicata la situazione con Raien, che porta Sara a fare una lampada e tra i due c’è una discussione. Raien si è sentito messo da parte e, durante l’esterna, prova ad avvicinarsi a Sara, percependola distante. In studio ribadisce di non voler elemosinare affetto e di avvertire freddezza da parte della tronista. Sara spiega di avere dei dubbi perché a volte fatica a seguire i suoi discorsi, ma chiarisce che Raien resta comunque un ragazzo che le interessa. Lui si dice dispiaciuto per essere spesso giudicato negativamente a prima vista e sottolinea di essere un bravo ragazzo, capace di dare tutto quando ama. Vuole capire se l’interesse di Sara sia reale: la dama risponde di sì e anche Raien decide di concedere alla conoscenza un’ulteriore possibilità.

Alessio e Rosanna si allontanano definitivamente

Infine, si torna a parlare di Alessio e Rosanna. Dopo il chiarimento avvenuto in camerino al termine della scorsa registrazione, tra i due le posizioni restano distanti. Alessio continua a non credere nell’interesse della dama, che considera improvviso, e la rimprovera per non aver accettato il suo numero di telefono, accusandola di aver invece pubblicato contenuti social che lo riguarderebbero. Rosanna respinge le accuse, sostenendo che la questione dei social sia un’invenzione e ribadendo di manifestargli interesse da oltre un mese e mezzo. Anche nella registrazione di oggi, però, i due non riescono a trovare un punto d’incontro e sembrano chiudere definitivamente la loro conoscenza.