Maria Esposito rompe il silenzio sulle voci di una storia con Silvia Uras: “Mi rende felice come non mai”

Alimentate dai numerosi post che le due condividono insieme sui social, sono giorni che si rincorrono le voci di una relazione tra Maria Esposito e la tiktoker Silvia Uras. Le due non hanno mai confermato che tra loro ci sia più di un'amicizia, limitandosi a mettere like ai numerosi commenti di chi le apprezza come coppia, ma ora l'attrice di Mare Fuori è intervenuta in prima persona.

Le parole di Maria Esposito su Silvia Uras

Intervistata da Webboh, Maria Esposito ha voluto mantenersi vaga anche in questo caso, e a domanda diretta su una loro presunta relazione ha detto: "L’unica cosa che ci tengo a dire è che Silvia è la persona più importante della mia vita e mi rende felice come non lo sono mai stata prima, a prescindere da ciò che possiamo sembrare agli occhi degli altri". L'attrice ha poi menzionato i commenti positivi sulla coppia ricevuti negli ultimi giorni: "Sapere che oggi così tante persone scelgono l’amore, in qualsiasi forma, mi rende davvero felice.0 Lo stesso vale per lei".

Le voci di una storia e i post insieme sui social

Tutto è cominciato qualche giorno fa, quando proprio la protagonista di Mare Fuori aveva postato alcuni scatti insieme a Silvia Uras su Instagram. "Due anime uguali non si incontrano, si accendono", aveva scritto come didascalia delle immagini. Da lì, si sono moltiplicati i commenti di chi ipotizza che tra loro sia in corso una relazione. Le due non hanno confermato o smentito apertamente, ma tra quelli a cui l'attrice ha lasciato un like c'è quello di Giulia, un'utente che scrive: "L’amore è amore, e il vostro è meraviglioso. Viva l’amore senza confini".

Ancora, Esposito ha postato qualche ora fa su Tik Tok un messaggio ricevuto da lei su Whatsapp, non specificando l'identità dell'emittente, che recita: "Io non farò passare un giorno in cui non dirò che ti amo, perché tu devi saperlo che appena apro gli occhi la mattina e so che ci sei tu nella mia vita affronto la giornata in maniera diversa mi sento che ho con me l’amore della mia vita, che finalmente l’ho trovato quell’amore che tanto desideravo". In attesa che le dirette interessate decidano di esporsi o che, altrettanto legittimamente, scelgano di non farlo, il fatto che stiano insieme resta solo una supposizione.