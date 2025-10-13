Maria Esposito e Silvia Uras si baciano in una diretta TikTok: “Rendi eterno ogni istante in cui ci sei”

Non è chiara ancora la natura del rapporto tra Maria Esposito e Silvia Uras. Si rincorrono da mesi le voci di una loro presunta relazione, mai confermate. Sui social, però, sono spuntate dediche d’amore: nelle ultime ore in una diretta su TikTok, l’influencer e l’attrice si sono scambiate un bacio a stampo.

Non si arrestano le voci che parlano della presunta relazione tra Maria Esposito e Silvia Uras. Sebbene entrambe non abbiano confermato la natura del loro rapporto, sui social ogni loro gesto diventa oggetto di chiacchiericcio o conferma di una loro vicinanza particolare. Nelle ultime ore, durante una live su TikTok, le due si sono scambiate un bacio a stampo. Poi su Instagram, l'attrice ha pubblicato una foto con l'influencer: "Sei bella perché rendi eterno ogni istante in cui ci sei".

I nuovi indizi sulla presunta relazione tra Maria Esposito e Silvia Uras

"Roma è bella perché è eterna, tu sei bella perché rendi eterno ogni istante in cui ci sei": questa è la dedica che Maria Esposito ha scritto per Silvia Uras, resa pubblica a corredo di una foto nella quale abbraccia l'influencer napoletana con la Fontana di Trevi, uno dei monumenti più celebri della Capitale, sullo sfondo.

Non è la prima dedica sentimentale che rivolge alla Uras: già a fine settembre parlò di lei come "la persona più importante" della sua vita. In un'intervista rivelò: "Mi rende felice come non lo sono mai stata prima". Da mesi ormai si vocifera di una loro relazione e un bacio a stampo che le due si sono scambiate nelle ultime ore è diventato tra i fan un nuovo indizio che avvalora i rumors sulla loro storia.

Il bacio durante la diretta TikTok

Circola su TikTok il video nel quale, durante una diretta social, le due giovani napoletane si sono scambiate un bacio a stampo. Webboh.it racconta che mentre erano in live, hanno ricevuto una donazione dal nome "TikTok universe": entrambe sono esplose dalla gioia e durante l'esultanza si sono scambiate un bacio sulle labbra.

Le due sono solite fare dirette live su TikTok insieme. In una di queste registrate negli ultimi giorni l'attrice ha raccontato di vivere insieme a Silvia Uras. Poi ha svelato come si sono conosciute: "Io la seguivo su Instagram, ma lei non mi conosceva. Quando sono diventata conosciuta, ha ricambiato il follow. Dopo qualche mese abbiamo deciso di uscire insieme".