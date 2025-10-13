Gossip
video suggerito
video suggerito

Maria Esposito e Silvia Uras si baciano in una diretta TikTok: “Rendi eterno ogni istante in cui ci sei”

Non è chiara ancora la natura del rapporto tra Maria Esposito e Silvia Uras. Si rincorrono da mesi le voci di una loro presunta relazione, mai confermate. Sui social, però, sono spuntate dediche d’amore: nelle ultime ore in una diretta su TikTok, l’influencer e l’attrice si sono scambiate un bacio a stampo.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Gaia Martino
6 CONDIVISIONI
Immagine

Non si arrestano le voci che parlano della presunta relazione tra Maria Esposito e Silvia Uras. Sebbene entrambe non abbiano confermato la natura del loro rapporto, sui social ogni loro gesto diventa oggetto di chiacchiericcio o conferma di una loro vicinanza particolare. Nelle ultime ore, durante una live su TikTok, le due si sono scambiate un bacio a stampo. Poi su Instagram, l'attrice ha pubblicato una foto con l'influencer: "Sei bella perché rendi eterno ogni istante in cui ci sei".

I nuovi indizi sulla presunta relazione tra Maria Esposito e Silvia Uras

"Roma è bella perché è eterna, tu sei bella perché rendi eterno ogni istante in cui ci sei": questa è la dedica che Maria Esposito ha scritto per Silvia Uras, resa pubblica a corredo di una foto nella quale abbraccia l'influencer napoletana con la Fontana di Trevi, uno dei monumenti più celebri della Capitale, sullo sfondo.

Immagine

Non è la prima dedica sentimentale che rivolge alla Uras: già a fine settembre parlò di lei come "la persona più importante" della sua vita. In un'intervista rivelò: "Mi rende felice come non lo sono mai stata prima". Da mesi ormai si vocifera di una loro relazione e un bacio a stampo che le due si sono scambiate nelle ultime ore è diventato tra i fan un nuovo indizio che avvalora i rumors sulla loro storia.

Leggi anche
Tra Rosa Chemical e Vera Gemma è scoppiata la passione: "Incontri notturni nella casa di lei a Trastevere"

Il bacio durante la diretta TikTok

Circola su TikTok il video nel quale, durante una diretta social, le due giovani napoletane si sono scambiate un bacio a stampo. Webboh.it racconta che mentre erano in live, hanno ricevuto una donazione dal nome "TikTok universe": entrambe sono esplose dalla gioia e durante l'esultanza si sono scambiate un bacio sulle labbra.

@notizieperte1

@Silvia Uras ❤️#mariaesposito #silvia #tiktok #amore

♬ Another Love Tom Odell Speed – Maratón Flixx

Le due sono solite fare dirette live su TikTok insieme. In una di queste registrate negli ultimi giorni l'attrice ha raccontato di vivere insieme a Silvia Uras. Poi ha svelato come si sono conosciute: "Io la seguivo su Instagram, ma lei non mi conosceva. Quando sono diventata conosciuta, ha ricambiato il follow. Dopo qualche mese abbiamo deciso di uscire insieme".

Gossip
6 CONDIVISIONI
Immagine
Gli ultimi mesi di Diane Keaton, la vendita della casa e le parole degli amici: “Molto magra, declino improvviso"
L'attrice aveva 79 anni
Una carriera lunga cinquant'anni, da Il Padrino ai film con Woody Allen
La vita privata: le storie con Woody Allen e Al Pacino, i figli adottivi e la scelta di non sposarsi
Il ricordo di Woody Allen: "Il motivo per cui ci siamo lasciati solo Dio e Freud potrebbero capirlo"
Al Pacino devastato per Diane Keaton: "Era l'amore della mia vita, ora è troppo tardi"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Gossip
api url views